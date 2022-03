Túlio morre e Christian toma atitude drástica em 'Um Lugar ao Sol'

Vilão Túlio morre e Christian toma atitude drástica na novela 'Um Lugar ao Sol'

02/03/2022

A reta final da novela Um Lugar ao Sol está apresentando uma história ágil, instigante e cheia de reviravoltas para o público de casa.

Nos próximos capítulos da trama das 21 horas, o empresário Christian/Renato (Cauã Reymond) não vai suportar as consequências de ter adulterado os remédios de Túlio (Daniel Dantas) na obra.

Sem saber do acidente fatal de helicóptero que tirou a vida do vilão do folhetim da TV Globo, o farsante se culpará pela morte do malvado e da sua amante.

Farsa revelada!

Atormentado e pressionado por ele mesmo na novela das nove, Christian decidirá assumir o roubo da identidade do irmão para Santiago (José de Abreu), contando toda a farsa dele no lugar de Renato.