Veja quem ficará com quem no final da novela 'Um Lugar ao Sol'

Saiba quem ficará com quem nos principais desfechos da novela de 'Um Lugar ao Sol'

CARAS Digital Publicado em 26/02/2022, às 11h39

No mês de março, a novela Um Lugar ao Sol chegará ao fim e promete várias reviravoltas em suas histórias centrais.

Segundo informações da colunista Patricia Kogut, do jornal O Globo, alguns personagens da trama das 21 horas já possuem finais definidos e um tanto quanto felizes. São eles:

Rebeca (Andréa Beltrão) tentará engatar um romance com Felipe (Gabriel Leone), mas não dará certo. A ex-modelo voltará a namorar com o pai de sua filha, o Edgar, interpretado por Eduardo Moscovis.

Bárbara (Alinne Moraes) dará um pé na bunda de Christian (Cauã Reymond) e engatará um romance com um novo personagem.

Ilana (Mariana Lima) terminará a trama com Gabriela (Natália Lage), após encarar o preconceito e aceitar o sentimento pela médica e amiga.

Novos casais

Já Breno (Marco Ricca), após se envolver com a filha da melhor amiga de sua esposa, terminará com Júlia (Denise Fraga), já recuperada do alcoolismo.

Por fim, Noca (Marieta Severero) acabará a novela das nove com Aníbal (Reginaldo Faria), enquanto o empresário Santiago (José de Abreu) também terá um final feliz ao lado de Érica (Fernanda de Freitas).