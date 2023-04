Travessia: Saiba como Ari descobre o filho que teve com Chiara

Nos últimos capítulos da novela Travessia, Ari descobre que Chiara teve um filho deles e é expulso por seguranças

Nos últimos capítulos da novela Travessia, da Globo, Ari (Chay Suede) vai descobrir que Chiara (Jade Picon) teve um filho deles. O momento acontecerá logo após o parto dela, mas ele não poderá ficar por perto para conhecer a criança.

Nas cenas, de acordo com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, Ari recebe a informação de que Chiara foi até uma maternidade para acompanhar uma amiga grávida. Desconfiado, ele vai até o local e vê Guerra (Humberto Martins) segurando um bebê recém-nascido. O empresário desconversa e diz que o bebê é seu filho. Porém, Ari não acredita.

O rapaz continua andando pelos corredores do hospital e vê Chiara internada em um dos quartos. Lá, ele questiona a jovem sobre ter escondido a gravidez. Ele pergunta se eles tiveram um filho, mas ela nega. Ele ainda tenta descobrir mais informações sobre o nascimento do filho, mas ela chama os seguranças, que expulsam o rapaz do local.

Chiara faz promessa para Guerra nos últimos capítulos de Travessia

Nos últimos capítulos da novela Travessia, da Globo, Chiara (Jade Picon) vai descobrir a verdade sobre a sua origem. Após passar toda a história tentando saber quem é a sua mãe, ela vai surpreender com a sua reação ao descobrir tudo o que aconteceu em seu nascimento.

Nas cenas, de acordo com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, Chiara vai descobrir que é filha de Débora (Grazi Massafera) em um ambiente virtual. Cidália pede para Talita recriar Débora em um cenário virtual para que o avatar conte a verdade sobre a origem de Chiara. Lá, a jovem descobre quem é a sua mãe e também fica sabendo que é filha biológica de Moretti (Rodrigo Lombardi).

Com isso, ela vai conversar com Guerra (Humberto Martins) e ele pede para que a filha faça uma promessa. Ele pede para Chiara prometer que nunca vai contar para Moretti que ele é seu pai biológico. E a jovem aceita o pedido. “Nunca! Só tem uma pessoa que eu quero que saiba, que eu quero abraçar: a mulher que Leonor disse que ia ser minha madrinha, a Sara”, diz ela.