Travessia: resumo da novela de 27 de fevereiro a 4 de março

Nos próximos capítulos de Travessia, Ari reage ao ver Brisa entrar na festa de seu casamento com Chiara

Capítulo 121 - Segunda-feira, 27 de fevereiro

Helô prende Moretti por intimidar testemunhas. Dante demonstra para Oto sua preocupação com Bia, por achar que o rapaz ainda ama Brisa. Guida ironiza Moretti na cadeia. Guerra coloca Ari como assessor da diretoria financeira. Helô avisa a Juliana que fará uma acareação com Brisa e Oto. Guida fotografa Moretti algemado. Stenio avisa a Moretti que o Juiz manteve a prisão e que o empresário será enviado ao presídio. Oto chega à delegacia para fazer a acareação com Brisa. Moretti coloca a roupa de presidiário.

Capítulo 122 - Terça-feira, 28 de fevereiro

Guida envia a foto de Moretti algemado para Guerra. Cidália deixa claro a Ari que, como assessor financeiro, ele deverá submeter as decisões para aprovação a ela. Oto percebe que Brisa quis protegê-lo na acareação. Oto confessa que se passou por Alfredo Serra e livra Brisa de qualquer complicação. Monteiro e Laís trocam acusações mútuas sobre o estado de Theo. Sara comenta com Dante que parece que Ivan está fugindo dela. Núbia pergunta a Ari, na frente de Guerra, sobre ações que o filho teria transferido para ela. Stenio diz a Laís que conseguiu a liminar para soltura de Moretti. Ari pede a Gil que venda para ele suas ações, pensando em passá-las a Núbia. Cidália desconfia de Ari. Guerra manda Ari mostrar a ele o papel da transferência das ações para Núbia.

Capítulo 123 - Quarta-feira, 1 de março

Ari inventa para Guerra que resolveu mandar as ações para o padre de Mandacaru. Ari diz a Gil que fará a doação para o padre, com receio de Cidália descobrir. Helô comenta com Yone que sua experiência lhe diz que foi Moretti quem plantou a bomba no carro de Guerra. Chiara entrega o convite do casamento com Ari para Brisa. Oto recebe o convite de casamento de Chiara, enviado por Guerra. Creusa acompanhará Brisa no casamento de Ari. Isa marca uma sessão com psicólogo para os pais. Dante rasga o convite de casamento que recebeu de Ari. Ari reage ao ver Brisa entrar na festa de seu casamento com Chiara.

Capítulo 124 - Quinta-feira, 2 de março

Núbia não gosta de ver Brisa na festa. Stenio diz a Helô que Moretti quer atribuir a Guerra a paternidade de Ivan. Leonor percebe o interesse de Talita por Caíque. Brisa discute com Ari e acaba jogando o rapaz na piscina. Brisa vê Oto chegando à festa com Bia e conclui que ele era o pierrô. Brisa envia um vídeo para Guerra, pedindo desculpas por seu comportamento na festa. Oto comenta com Dante que não confia em Guida. Guerra não se sente bem e no hospital fica sabendo que terá de fazer nova cirurgia. Ari dá a entender a Gil que o projeto do casarão não terá o resultado esperado por Guerra.

Capítulo 125 - Sexta-feira, 3 de março

Ari pede a Núbia para fazer a mala de Tonho, e pede segredo à mãe. Guida comenta com Cotinha sobre a proposta que recebeu do advogado Prates para alugar sua casa por dois meses. Laís e Monteiro dizem a Isa que o psicólogo informou que o caso de Theo é grave. Moretti diz a Stenio que deseja pedir judicialmente um exame de DNA para a comprovação da paternidade de Ivan. Prates avisa a Ari que alugou a casa de Moretti. Joel não acredita na mudança de Zezinho. Inácia mostra a mansão para Ari e Núbia. Guida se muda para a casa de Guerra. Brisa encontra Bia.

Capítulo 126 - Sábado, 4 de março

Brisa e Bia discutem. Gil alerta Ari para reação de Guerra, quando o empresário souber que foi roubado. Ari diz a Gil que conta com a ajuda de Prates. Brisa reage à tentativa de Oto para ambos conversarem. Stenio avisa a Helô que teme pela segurança da delegada, pois Montez, um dos homens que o sequestrou, fugiu da cadeia. Ari alerta Gil para se preparar para o encontro com os representantes da licitação do casarão, deixando a entender que surpreenderá os participantes da reunião.