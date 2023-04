Travessia: Débora reaparece e fala com Chiara na reta final

Nos últimos capítulos da novela Travessia, Chiara terá um encontro inesperado com sua mãe, Débora, após o nascimento do seu bebê

Nos últimos capítulos da novela Travessia, da Globo, o público vai se surpreendeu com a reaparição de Débora (Grazi Massafera) na história. Ela voltará em uma cena inesperada para explicar a verdade para Chiara (Jade Picon). Saiba como será!

Nas cenas, de acordo com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, Cidália (Cássia Kis) resolve que é a hora de Chiara saber a verdade sobre o seu passado e decide recriar Débora em um ambiente virtual. Com a ajuda de Talita (Dandara Mariana), ela solicita a criação de uma Débora virtual para que Chiara tenha a experiência de encontrar a mãe.

Depois do nascimento do seu filho, Chiara será levada por Cidália para uma sala vazia e colocará um óculos de realidade virtual. Lá, ela vai ficar frente a frente com Débora, que vai revelar que ela é filha de Moretti (Rodrigo Lombardi). A colunista ainda revelou que a cena em um ambiente virtual foi inspirada no filme A Origem.

Vale lembrar que, há alguns dias, a atriz Grazi Massafera foi chamada para gravar novas cenas para a reta final da novela Travessia, já que a sua personagem apareceu apenas no primeiro capítulo e em cenas de flashback. Na trama, Débora morreu ao sofrer um acidente de carro na reta final da gravidez. Ela chegou a ser levada ao hospital e deu à luz Chiara, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Guerra foi chamado para identificar a jovem e decidiu criar Chiara como se fosse sua filha e criou toda uma armação para que a jovem não soubesse quem é a sua mãe e muito menos que é filha de Moretti.

Capítulo 167 - Sexta-feira, 21 de abril

Stenio deduz que Moretti pagou a Zezinho para culpar Ari. Isa avisa a Laís que mandou uma carta para a produção de uma série com Bruna Shuller, contando que a suposta atriz está promovendo testes pela internet. Helô dá ordem de prisão a Ari. Núbia fica sabendo da prisão do filho. Ari liga para Gil e pede ao amigo para tirar as folhas assinadas do esconderijo. Oto diz a Bia que não quer perdê-la. Júlia conta a Chiara que Guida sabe sobre a barriga falsa. Rudá reage ao saber que um menino será acusado do cartaz falso com a foto de Brisa. Rudá confessa ao delegado que foi ele quem colocou a foto de Brisa no cartaz.

Capítulo 168 - Sábado, 22 de abril

Oto acolhe Rudá. Rudá conta que Stenio viu a foto quando ele colocou no cartaz. Oto ajuda Rudá a comunicar para a família que foi ele quem colocou o rosto de Brisa no cartaz. Os policiais encontram as folhas assinadas por Guerra no apart de Ari. Chiara comunica a Júlia que a amiga é quem vai assinar o contrato de aluguel do seu apartamento. Ari diz a Gil que o amigo o prejudicou. Guerra pede a Chiara para esquecer a mudança. Pilar e seus comparsas batem no carro estacionado de Stenio, para forçar Helô e o advogado a descerem do prédio e serem recebidos por explosões de bombas.