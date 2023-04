Travessia: resumo da novela de 17 a 22 de abril

Nos próximos capítulos da novela Travessia, Rudá confessa ao delegado que foi ele quem colocou a foto de Brisa no cartaz

Capítulo 163 - Segunda-feira, 17 de abril

Chiara apresenta Júlia a Vera, como sendo a amiga grávida que pretende dar a criança para adoção. Ari repreende Núbia por ter dado o dinheiro da venda da loja para Guerra. Laís prende Theo em casa sem computador. Isa descobre que Karina está se machucando. Cidália discute com Ari, que troca socos com Guerra. Guerra avisa a Dina que comprará um imóvel em seu nome. Moretti revela a Stenio que está sendo ameaçado. Desesperado para sair de casa, Theo acaba deixando uma vela cair e incendeia parte do seu quarto. Monteiro arromba a porta do quarto de Theo, enquanto o fogo se alastra.

Capítulo 164 - Terça-feira, 18 de abril

Isa apaga o fogo com o extintor. Stenio aconselha Moretti a procurar a polícia. Chiara fica incomodada quando Júlia envia para Vera o exame com as imagens do ultrassom. Ari pergunta a Gil se ele está do lado de Guerra, e decide levar as folhas assinadas pelo empresário para sua casa. Bia se incomoda com o interesse de Oto em ajudar Brisa. Laís se recusa a pegar a causa de Moretti. Karina impede que Isa dê o telefone para o pedófilo disfarçado de Bruna. Brisa visita Tonho. Ari tem lembranças da vida com Brisa em Mandacaru. Theo aceita a internação domiciliar. Helô avisa a Stenio para redobrar a atenção com Pilar. Rudá reage ao ouvir Brisa afirmar que acabaram com sua vida ao usar sua foto no cartaz de identificação de uma sequestradora.

Capítulo 165 - Quarta-feira, 19 de abril

Rudá fica atordoado ao perceber que é o responsável por Brisa estar sendo acusada de sequestradora, e tenta achar o cartaz original que foi manipulado por ele. Guerra perde a paciência e agride Ari, diante da recusa do filho de Núbia em assinar um contrato da empresa. Oto identifica que o cartaz com a foto de Brisa é uma montagem e avisa a Laís. Júlia está preocupada com o fato de Vera querer acompanhar sua gravidez e comenta com Chiara. Ari pede para Leonor a relação de imóveis da empresa para se mudar e acaba vendo uma identificação em um deles com o nome de Chiara. Helô comenta com Creusa que descobrirá quem fez a manipulação no cartaz. Bia pergunta a Oto se ele se arrependeu de estar com ela.

Capítulo 166 - Quinta-feira, 20 de abril

Oto afirma a Bia que deseja seguir com o casamento. Cotinha sente que Rudá está diferente. Ari conta a Núbia que Chiara se mudará do apartamento de Guerra. Adalgisa avisa a Núbia que a venda que era da amiga foi comprada por uma mulher do Rio. Guerra pede ao advogado que passe para Núbia a venda que comprou em nome de Dina. Bia avisa a Oto que não remarcará o casamento e que decidiu voltar para o Rio. Chiara entrega a Júlia duas barrigas falsas de grávida. Isa conta a Marineide que Karina está se cortando. Moretti tenta comprar o silêncio de Zezinho sobre sua participação no atentado contra Guerra. Zezinho diz a Helô que foi Ari quem mandou colocar a bomba no carro de Guerra. Helô decide pela prisão preventiva de Ari.

Capítulo 167 - Sexta-feira, 21 de abril

Stenio deduz que Moretti pagou a Zezinho para culpar Ari. Isa avisa a Laís que mandou uma carta para a produção de uma série com Bruna Shuller, contando que a suposta atriz está promovendo testes pela internet. Helô dá ordem de prisão a Ari. Núbia fica sabendo da prisão do filho. Ari liga para Gil e pede ao amigo para tirar as folhas assinadas do esconderijo. Oto diz a Bia que não quer perdê-la. Júlia conta a Chiara que Guida sabe sobre a barriga falsa. Rudá reage ao saber que um menino será acusado do cartaz falso com a foto de Brisa. Rudá confessa ao delegado que foi ele quem colocou a foto de Brisa no cartaz.

Capítulo 168 - Sábado, 22 de abril

Oto acolhe Rudá. Rudá conta que Stenio viu a foto quando ele colocou no cartaz. Oto ajuda Rudá a comunicar para a família que foi ele quem colocou o rosto de Brisa no cartaz. Os policiais encontram as folhas assinadas por Guerra no apart de Ari. Chiara comunica a Júlia que a amiga é quem vai assinar o contrato de aluguel do seu apartamento. Ari diz a Gil que o amigo o prejudicou. Guerra pede a Chiara para esquecer a mudança. Pilar e seus comparsas batem no carro estacionado de Stenio, para forçar Helô e o advogado a descerem do prédio e serem recebidos por explosões de bombas.