Terra e Paixão: Verdade sobre Agatha vem à tona

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, um segredo do passado de Agatha (Eliane Giardini) será revelado em Nova Primavera. Isso acontece após Emengarda, a Emmy (Claudia Raia), revelar o que a vilã fazia prisão para matar suas rivais.

Na cena, Emmy vai contar para Luigi (Rainer Cadete) e Anely (Tata Werneck) sobre o tempo que passou na prisão com Agatha. Ela diz a amiga era conhecida como a A Moura na prisão por ter cometido vários assassinatos lá dentro.

Ela diz que Agatha foi presa por ter matado o ex-marido, mas, lá dentro, ela também tirou várias vidas. “Matou outras detentas, todas envenenadas. Ninguém podia bater de frente com ela, que acabava doente ou morto. Essa mulher é um perigo! Na prisão ninguém se atrevia a mexer com Agatha, ela mandava e desmandava nas presas”, diz ela.

Então, Emmy conta como Agatha matava as outras mulheres. “Ela usava ervas. Inventou de fazer uma inocente horta na prisão. Descobriram que nessa horta, entre temperos diversos, ela plantava ervas venenosas. Essa é a sua especialidade: envenenamento. Acabou se tornando respeitada e temida”, afirmou.

Terra e Paixão: Jonatas fica entre a vida e a morte

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, Jonatas (Paulo Lessa) vai cometer uma loucura para proteger Aline (Bárbara Reis) e ficará entre a vida e a morte. Ele vai sacrificar sua própria vida ao ver cena de risco acontecendo bem na sua frente.

Nas cenas, de acordo com a Coluna Play, do Jornal O Globo, Antônio (Tony Ramos) mandou Ramiro (Amaury Lorenzo) matar Aline. Um dia, a jovem estará em um bar e uma briga começa no local.

Assim, Ramiro aproveita a confusão para executar a missão de tirar a vida da rival do seu patrão. Ele aponta uma arma na direção de Aline, mas Caio (Cauã Reymond) vê a cena e grita para alertar a amada.

Com isso, Jonatas, que estava por perto, ouve o grito de Caio e vê a arma de Ramiro. Rapidamente, ele se joga na frente de Aline e é baleado. Ele cai no chão com um ferimento que o deixará entre a vida e a morte.