Terra e Paixão: Jonatas fica entre a vida e a morte. Entenda o que acontece!

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Jonatas entrega sua própria vida para salvar Aline

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, Jonatas (Paulo Lessa) vai cometer uma loucura para proteger Aline (Bárbara Reis) e ficará entre a vida e a morte. Ele vai sacrificar sua própria vida ao ver cena de risco acontecendo bem na sua frente.

Nas cenas, de acordo com a Coluna Play, do Jornal O Globo, Antônio (Tony Ramos) mandou Ramiro (Amaury Lorenzo) matar Aline. Um dia, a jovem estará em um bar e uma briga começa no local.

Assim, Ramiro aproveita a confusão para executar a missão de tirar a vida da rival do seu patrão. Ele aponta uma arma na direção de Aline, mas Caio (Cauã Reymond) vê a cena e grita para alertar a amada.

Com isso, Jonatas, que estava por perto, ouve o grito de Caio e vê a arma de Ramiro. Rapidamente, ele se joga na frente de Aline e é baleado. Ele cai no chão com um ferimento que o deixará entre a vida e a morte.

Confira o resumo da novela Terra e Paixão para o período de 18 a 21 de outubro:

Capítulo 141 - Quarta-feira, 18 de outubro

Marino conta a Lucinda que Antônio o ameaçou. Aline deixa Caio arrasado ao terminar a relação dos dois definitivamente. Irene conta a Antônio que Marino é pai do filho de Graça. Antônio insulta Graça. Caio pede ajuda a Jurecê. Jonatas promete apoiar Aline. Antônio procura Marino para ameaçá-lo mais uma vez, dizendo que acabará com a vida do delegado. Irene avisa a Agatha que se livrará dela. Kelvin observa Ramiro dar um saco de dinheiro para Sidney.

Capítulo 142 - Quinta-feira, 19 de outubro

Agatha deixa claro a Irene que também é perigosa. Kelvin pergunta a Ramiro se ele está acobertando o assassino de Daniel. Anely é demitida do novo emprego. Caio fica espantado ao saber por Flor que Danielzinho é filho de Marino. Antônio pede ajuda a Silvério para acabar com a carreira de Marino. Caio pede satisfações a Graça. Irene visita o túmulo de Daniel. Ramiro diz a Kelvin que, para protegê-lo, não pode contar nada sobre Sidney. Irene manda Ramiro se livrar de Sidney. Irene pede perdão a Daniel, afirmando que era Caio quem deveria estar no carro no momento do acidente.

Capítulo 143 - Sexta-feira, 20 de outubro

Antônio culpa Aline pela maldição de sua família. Caio avisa a Aline que não vai mais procurá-la. Silvério informa a Antônio que associação com tráfico de drogas seria o pior dos cenários para acabar com a carreira de Marino. Agatha garante a Angelina que ninguém irá impedi-la de ocupar o lugar de Irene. Luigi fala com alguém ao celular, avisando para não procurá-lo. Antônio planeja contratar Setembrino, para armar uma cilada contra Marino. Jonatas comenta com Gentil sobre seu interesse por Graça. Irene pergunta a Vinícius se ele mataria alguém por ela. Setembrino entra no quarto de Marino e planta armas e drogas no local.

Capítulo 144 - Sábado, 21 de outubro

Setembrino disfarça, ao sair do quarto de Marino, e encontra Caio no corredor da pousada. Rodrigo avisa a Aline, Caio, Jonatas e Jussara que todos vão receber uma intimação para a audiência relativa ao processo movido contra Irene e Vinícius. Luigi conta a Anely que Antônio pensa em torná-lo seu sucessor. Marino é acusado de associação com o tráfico de drogas e armas, e afirma aos policiais que está sendo alvo de uma armação. Marino é afastado do cargo. Irene propõe dar dinheiro a Graça, em troca de Danielzinho. Antônio pede a Ramiro que arrume alguém para tirar a vida de Aline.