Terra e Paixão: resumo da novela de 16 a 21 de outubro

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Antônio culpa Aline pela maldição de sua família

Capítulo 139 - Segunda-feira, 16 de outubro

Marino nega que seja pai do filho de Graça, e justifica a Irene sua presença no quarto de Danielzinho dizendo que recebeu uma mensagem anônima com ameaças à criança. Graça diz a Marino que desconfia de Agatha. Rodrigo avisa a Aline e a Caio que o Juiz acatou a liminar para Antônio e Irene paralisarem a sondagem dos diamantes em suas terras. Gladys diz a Tadeu que deseja participar do projeto pro site Rainha Delícia. João foge de casa para dormir com Caio. Enzo e Berenice pensam em dar um golpe em Tadeu e Gladys. Irene pede ajuda a Silvério para fazer um teste de DNA no neto.

Capítulo 140 - Terça-feira, 17 de outubro

Antônio não cumpre as ordens do Oficial de Justiça e manda Vinícius continuar com o trabalho de exploração nas terras. Gladys desconfia de que Agatha possa estar querendo atingir Irene usando Danielzinho. Marino dá ordem de prisão a Antônio. Silvério entrega a Irene o kit para coleta da amostra de DNA. Aline enfrenta Antônio na delegacia. Hélio visita Petra na clínica. Antônio ameaça Marino, dizendo que o delegado assinou a própria sentença ao prendê-lo. Irene conclui que Danielzinho não é seu neto e manda Graça deixar sua casa com o filho.

Capítulo 141 - Quarta-feira, 18 de outubro

Marino conta a Lucinda que Antônio o ameaçou. Aline deixa Caio arrasado ao terminar a relação dos dois definitivamente. Irene conta a Antônio que Marino é pai do filho de Graça. Antônio insulta Graça. Caio pede ajuda a Jurecê. Jonatas promete apoiar Aline. Antônio procura Marino para ameaçá-lo mais uma vez, dizendo que acabará com a vida do delegado. Irene avisa a Agatha que se livrará dela. Kelvin observa Ramiro dar um saco de dinheiro para Sidney.

Capítulo 142 - Quinta-feira, 19 de outubro

Agatha deixa claro a Irene que também é perigosa. Kelvin pergunta a Ramiro se ele está acobertando o assassino de Daniel. Anely é demitida do novo emprego. Caio fica espantado ao saber por Flor que Danielzinho é filho de Marino. Antônio pede ajuda a Silvério para acabar com a carreira de Marino. Caio pede satisfações a Graça. Irene visita o túmulo de Daniel. Ramiro diz a Kelvin que, para protegê-lo, não pode contar nada sobre Sidney. Irene manda Ramiro se livrar de Sidney. Irene pede perdão a Daniel, afirmando que era Caio quem deveria estar no carro no momento do acidente.

Capítulo 143 - Sexta-feira, 20 de outubro

Antônio culpa Aline pela maldição de sua família. Caio avisa a Aline que não vai mais procurá-la. Silvério informa a Antônio que associação com tráfico de drogas seria o pior dos cenários para acabar com a carreira de Marino. Agatha garante a Angelina que ninguém irá impedi-la de ocupar o lugar de Irene. Luigi fala com alguém ao celular, avisando para não procurá-lo. Antônio planeja contratar Setembrino, para armar uma cilada contra Marino. Jonatas comenta com Gentil sobre seu interesse por Graça. Irene pergunta a Vinícius se ele mataria alguém por ela. Setembrino entra no quarto de Marino e planta armas e drogas no local.

Capítulo 144 - Sábado, 21 de outubro

Setembrino disfarça, ao sair do quarto de Marino, e encontra Caio no corredor da pousada. Rodrigo avisa a Aline, Caio, Jonatas e Jussara que todos vão receber uma intimação para a audiência relativa ao processo movido contra Irene e Vinícius. Luigi conta a Anely que Antônio pensa em torná-lo seu sucessor. Marino é acusado de associação com o tráfico de drogas e armas, e afirma aos policiais que está sendo alvo de uma armação. Marino é afastado do cargo. Irene propõe dar dinheiro a Graça, em troca de Danielzinho. Antônio pede a Ramiro que arrume alguém para tirar a vida de Aline.