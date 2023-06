Terra e Paixão: Veja as fotos do casamento de Petra e Luigi

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, Petra e Luigi vão se casar em cerimônia ao ar livre e terá confusões. Veja as fotos!

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, Petra (Debora Ozório) e Luigi (Rainer Cadete) vão se casar! A cerimônia acontecerá ao ar livre na fazenda de Antônio (Tony Ramos) e terá confusões. Saiba mais e veja as fotos abaixo!

Nas cenas, Luigi recebe o pedido de Irene (Gloria Pires) para ter alguém de sua família no dia do casamento. Então, ele pede a ajuda de Anely (Tata Werneck), que o ajuda a arrumar uma atriz para fingir ser sua mãe. Anely convida Roma (Grace Gianoukas), que aceita entrar na farsa.

Além disso, Berenice (Thati Lopes) decide se vingar de Luigi no dia do casamento e cria um plano para invadir a cerimônia. Porém, Kelvin (Diego Martins) conta tudo para Luigi, que pede a ajuda de Ramiro (Amaury Lorenzo) para se livrar de Berenice. Ela tenta invadir a festa junto com a equipe do buffet, mas vai parar no Rio de Janeiro. Outra confusão da festa será na hora da noiva jogar o buquê, já que Kelvin e Anely vão disputar as flores.

Nos bastidores da novela, a figurinista Paula Carneiro contou detalhes sobre a criação dos looks para a cerimônia. “Para o vestido de Petra, optamos por um com mais cara de princesa, já que ela ia casar com uma tiara, teoricamente de uma nobre, comprada de um receptador pelo noivo, e usaria com o colar de diamantes dado pelo pai. Fizemos uma parceria com a Casamarela. Eles foram superlegais e nos enviaram o modelo. Já a roupa de Irene é de uma loja do Rio. Um vestido todo bordado, superpesado de tanto brilho que tem. É a apoteose dela como mãe da noiva, momento para brilhar muito num casamento durante o dia, em um jeito bem Irene de ser. E o Luigi coloquei com um terno branco para ficar bem príncipe, um príncipe da realeza”, disse ela.

Veja as fotos da cena do casamento em Terra e Paixão:

Fotos: Globo / João Miguel Junior