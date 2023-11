Terra e Paixão: Quem matou Nice? Homem assume crime por engano

Mistério sobre a morte de Nice será resolvido nos próximos capítulos de Terra e Paixão, da Globo, com um personagem assumindo que mandou dar um ‘susto' nela

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, o público vai descobrir quem mandou matar Nice (Alexandra Richter). A morte dela aconteceu há algum tempo e o assassino ainda não tinha sido revelado. Assim, os telespectadores vão descobrir que ela foi morta por engano!

Nas cenas, de acordo com a colunista Carla Bittencourt, do site Notícias da TV, Tadeu (Cláudio Gabriel) é o responsável pela morte de Nice. Porém, a intenção dele não era matá-la. Ele queria apenas dar um susto na rival. Tudo começou quando Nice começou a exigir dinheiro de Tadeu para não revelar um segredo dele e ele decidiu contratar um capanga para dar um susto nela. Porém, tudo deu errado e ela foi morta.

A revelação acontece quando Sidney (Paulo Roque), o capanga, reaparece para chantagear Tadeu e exigir mais dinheiro. Na conversa, Tadeu diz que não era para matá-la, era para apenas dar um susto. Então, o capanga diz que ela ficou agitada e o pior aconteceu.

No dia da morte, Nice e Sidney brigaram dentro do carro e ele deu o tiro que tirou a vida dela. Porém, na conversa com Tadeu, ele diz que a arma disparou sem querer. Com isso, Sidney exige dinheiro para ficar quieto e ameaça tirar a vida de Tadeu, que diz que vai pagar o que ele quer.

Confira o resumo da novela Terra e Paixão para o período de 8 a 11 de novembro:

Capítulo 159 - Quarta-feira, 8 de novembro

Antônio manda os capangas jogarem Vinícius no rio. Antônio debocha dos policiais e diz que estava caçando javali. Luigi salva Angelina do ataque de Irene. Nina comenta com Anely que achou estranha a intimidade entre Hélio e Agatha. Irene e Antônio discutem dentro de casa. Luigi, Caio e Ademir tentam acalmar Irene e Antônio. Anely escuta uma conversa entre Hélio e Agatha, e descobre o parentesco entre os dois. Jurecê encontra Vinícius na margem do rio e o leva para a aldeia. Irene declara guerra a Antônio.

Capítulo 160 - Quinta-feira, 9 de novembro

Raoni avisa a Juracê que a polícia está à procura de Vinícius. Jonatas diz a Jussara que a vida não tem mais sentido para ele. Irene avisa a Antônio que não dará o divórcio ao marido. Caio socorre Aline, que desmaia dentro do trator em movimento. Anely conta a Luigi que Hélio é filho de Agatha e que desconfia de que o engenheiro planeje dar o golpe em Petra. Enzo alerta Tadeu para a possibilidade de descobrirem sobre os desfalques na cooperativa. Agatha aceita o pedido de casamento de Antônio durante um jantar a dois, sob os olhares dos clientes do restaurante. Lucinda leva Aline ao hospital e ela descobre que está grávida.

Capítulo 161 - Sexta-feira, 10 de novembro

Aline fica preocupada com a notícia da gravidez, e pede a Lucinda que não conte a Caio. Kaluanã, irmão de Raoni, consegue retirar a bala do corpo de Vinícius e avisa a Jurecê que o geólogo irá sobreviver. Hélio consegue convencer Luigi e Anely de que não é filho de Agatha. Anely teme que Agatha faça mal a Luigi. Kelvin ouve Ramiro se recusar a matar Agatha e confirmar para Irene que Vinícius foi morto por Antônio. Petra decide voltar para casa. Irene não aceita a proposta de partilha de bens para o divórcio apresentada por Silvério. Iraê diz ao pai que Vinícius perdeu a memória. Antônio promove um jantar especial em sua casa para apresentar Agatha como sua futura esposa e Irene fica furiosa.

Capítulo 162 - Sábado, 11 de novembro

Luigi ampara Irene. Iraê impede Caio de entrar na aldeia. Caio fica chocado ao saber por Flor que foi Agatha quem levou Antônio para flagrar Irene com Vinícius. Petra surpreende a todos da família ao chegar repentinamente e dizer que voltou para ajudar Irene. Marino consegue obter o arquivamento da sindicância preliminar e garante seu cargo como delegado de Nova Primavera. Jurecê mostra Vinícius a Caio, e diz que o geólogo sobreviveu, mas perdeu a memória.