Terra e Paixão: resumo da novela de 06 a 11 de novembro

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Irene declara guerra a Antônio

Capítulo 157 - Segunda-feira, 6 de novembro

Agatha decide pagar Emmy pelas provas contra Irene. Enzo conta a Berenice que Tadeu desviou dinheiro da cooperativa, e sugere que o casal aplique um golpe. Emmy escuta Irene combinando um encontro com Vinícius, e conta para Agatha. Agatha pede a Hélio que espere mais um pouco para contar a verdade a Petra. Jurecê tem uma visão de Aline grávida. Jussara fica cismada quando Aline passe mal. Luigi consegue reaver os dólares de Anely com Emmy, antes de a mãe fugir da cidade. Com a ajuda de Agatha, Antônio flagra Irene com Vinícius na cama de um motel.

Capítulo 158 - Terça-feira, 7 de novembro

Antônio humilha Irene e ameaça Vinícius. Agatha humilha Irene. Luigi devolve os dólares de Anely que Emmy roubou. Irene pede ajuda a Luigi. Jurecê comenta com Caio que acontecerá uma coisa boa na vida de Aline. Vinícius consegue fugir de Antônio, no momento em que o produtor rural é pego pela polícia. Hélio percebe que Agatha não é vítima e se nega a continuar fazendo parte do plano da mãe. Silvério tenta convencer Antônio a não agir com violência. Jonatas não aceita fazer o tratamento de fisioterapia. Antônio reúne Ramiro e os outros capangas para irem atrás de Vinícius na mata. Caio pede ajuda a Marino para impedir Antônio de matar Vinícius. Antônio atira em Vinícius.

Capítulo 159 - Quarta-feira, 8 de novembro

Antônio manda os capangas jogarem Vinícius no rio. Antônio debocha dos policiais e diz que estava caçando javali. Luigi salva Angelina do ataque de Irene. Nina comenta com Anely que achou estranha a intimidade entre Hélio e Agatha. Irene e Antônio discutem dentro de casa. Luigi, Caio e Ademir tentam acalmar Irene e Antônio. Anely escuta uma conversa entre Hélio e Agatha, e descobre o parentesco entre os dois. Jurecê encontra Vinícius na margem do rio e o leva para a aldeia. Irene declara guerra a Antônio.

Capítulo 160 - Quinta-feira, 9 de novembro

Raoni avisa a Juracê que a polícia está à procura de Vinícius. Jonatas diz a Jussara que a vida não tem mais sentido para ele. Irene avisa a Antônio que não dará o divórcio ao marido. Caio socorre Aline, que desmaia dentro do trator em movimento. Anely conta a Luigi que Hélio é filho de Agatha e que desconfia de que o engenheiro planeje dar o golpe em Petra. Enzo alerta Tadeu para a possibilidade de descobrirem sobre os desfalques na cooperativa. Agatha aceita o pedido de casamento de Antônio durante um jantar a dois, sob os olhares dos clientes do restaurante. Lucinda leva Aline ao hospital e ela descobre que está grávida.

Capítulo 161 - Sexta-feira, 10 de novembro

Aline fica preocupada com a notícia da gravidez, e pede a Lucinda que não conte a Caio. Kaluanã, irmão de Raoni, consegue retirar a bala do corpo de Vinícius e avisa a Jurecê que o geólogo irá sobreviver. Hélio consegue convencer Luigi e Anely de que não é filho de Agatha. Anely teme que Agatha faça mal a Luigi. Kelvin ouve Ramiro se recusar a matar Agatha e confirmar para Irene que Vinícius foi morto por Antônio. Petra decide voltar para casa. Irene não aceita a proposta de partilha de bens para o divórcio apresentada por Silvério. Iraê diz ao pai que Vinícius perdeu a memória. Antônio promove um jantar especial em sua casa para apresentar Agatha como sua futura esposa e Irene fica furiosa.

Capítulo 162 - Sábado, 11 de novembro

Luigi ampara Irene. Iraê impede Caio de entrar na aldeia. Caio fica chocado ao saber por Flor que foi Agatha quem levou Antônio para flagrar Irene com Vinícius. Petra surpreende a todos da família ao chegar repentinamente e dizer que voltou para ajudar Irene. Marino consegue obter o arquivamento da sindicância preliminar e garante seu cargo como delegado de Nova Primavera. Jurecê mostra Vinícius a Caio, e diz que o geólogo sobreviveu, mas perdeu a memória.