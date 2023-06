Terra e Paixão: Antônio manda matar mais um personagem. Saiba quem!

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Antônio encomenda morte de mais um rival para seu peão Ramiro

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, Antônio (Tony Ramos) decide se vingar de mais um personagem e encomenda uma morte. Ele vai mandar o seu capataz Ramiro (Amaury Lorenzo) cometer mais um assassinato para se livrar de um rival.

Nas cenas, de acordo com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, Antônio demonstra que ainda está preocupado em ser ligado à morte de Isabel (Yasmin Gomlevsky), a jornalista que ele mandou matar após ser chantageado. Com o processo ainda aberto, ele decide que é a hora de se livrar o irmão da jornalista, que continua na cidade.

Em uma conversa com Ramiro, o fazendeiro diz que precisa se livrar dele e o capataz afirma que entendeu o recado. “Eu sei que quer que eu dê cabo do irmão”, afirma ele. E Antônio diz: “Eu não gosto quando diz 'dar cabo'. Diga que vai mandar essa alma para o céu. É mais bonito”.

Confira o resumo da novela Terra e Paixão no período de 8 a 10 de junho:

Capítulo 28 - Quinta-feira, 8 de junho

Antônio se nega a se ajoelhar na frente de Aline e humilha Daniel. Irene comenta com Gladys que Antônio não gostará de saber que Aline voltará a lecionar na escola. Luigi fica sabendo por Cacá que Berenice comprou o colar de Gladys. Elias se inscreve na academia de Odilon para treinar. Luigi pede a Kelvin que consiga reaver para ele o colar que está com Berenice. Elias pega o dinheiro de Mara. Gladys não aceita Aline na escola. Irene manda Petra ficar próxima de Caio para conhecer detalhes da produção. Franco nega a Aline um prazo maior para pagar o empréstimo. Caio encontra Aline.

Capítulo 29 - Sexta-feira, 9 de junho

Aline não aceita o dinheiro que Caio oferece à professora. Antônio dá orientações a Ramiro com a intenção de forçar Aline a lhe fornecer água. Gentil convida Mara para morar em sua casa. Graça inventa uma desculpa para justificar a Tadeu por que não está usando o colar que o marido lhe deu. Ramiro e um capanga observam João brincar do lado de fora da casa de Aline. Anely flagra Enzo pegando seu laptop. Enzo chantageia Anely. Ramiro sequestra João. Caio afirma a Marino que João foi raptado.

Capítulo 30 - Sábado, 10 de junho

Ramiro pede ajuda a Kelvin para ter um álibi. Caio acusa o pai de estar por trás do sumiço do João e Irene aproveita a reação de Antônio para enaltecer os filhos. Lucinda se tranca no quarto para se proteger de Andrade. Daniel pede a Graça um ultrassom. Marino diz a Aline e Jonatas que não tem como acusar Antônio do sequestro de João sem evidências. Antônio reage quando Daniel pergunta se o pai está envolvido no sumiço de João. Ruan avisa a Ramiro que Caio está à procura do capanga. Aline pergunta a Antônio se ele quer negociar a soltura de João em troca da água.