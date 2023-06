Terra e Paixão: resumo da novela de 05 a 10 de junho

Nos próximos capítulos de 'Terra e Paixão', Aline impõe que Antônio lhe peça perdão de joelhos

Capítulo 25 - Segunda-feira, 5 de junho

Aline afirma a Daniel que está decidida a dar um tempo em sua relação. Luigi e Anely socorrem Lucinda. Gladys dá dinheiro para Luigi reaver o colar e o italiano resolve usá-lo para comprar um anel de noivado para Petra. Antônio não aceita pagar pela água das terras de Aline. Lucinda avisa a Odilon que voltará a treinar. Marino aceita as investidas de Graça. Graça confidencia a Gladys que pretende engravidar de Marino. Daniel comunica a Graça que deseja se separar da jovem. Jurecê prevê para Aline que ela se envolverá com um novo homem.

Capítulo 26 - Terça-feira, 6 de junho

Daniel desiste de se separar de Graça. Tadeu e Gladys revelam a Graça que a família tem dívidas e que o casamento da filha com Daniel é uma solução. Irene diz a Luigi que eles precisam apressar o casamento do italiano com Petra. Caio conversa com Daniel sobre a possibilidade de Antônio indicar Luigi para ser seu sucessor. Petra mostra a Antônio que recebeu uma imagem de satélite identificando uma área seca das terras do pai. Ramiro avisa a Antônio que eles terão que fazer um novo desvio da água das terras de Aline. Antônio afirma a Aline que deseja sua água de volta.

Capítulo 27 - Quarta-feira, 7 de junho

Aline se recusa a negociar o uso da água com Antônio. Aline pensa em voltar a dar aula na escola para suprir as necessidades da casa. Franco explica para Antônio que não é possível iniciar o processo de leilão das terras de Aline. Jurecê diz a Yandara que ela deve deixar a aldeia. Antônio se emociona ao ver Caio no túmulo de Agatha. Aline impõe que Antônio lhe peça perdão de joelhos para negociar a água com o produtor.

Capítulo 28 - Quinta-feira, 8 de junho

Antônio se nega a se ajoelhar na frente de Aline e humilha Daniel. Irene comenta com Gladys que Antônio não gostará de saber que Aline voltará a lecionar na escola. Luigi fica sabendo por Cacá que Berenice comprou o colar de Gladys. Elias se inscreve na academia de Odilon para treinar. Luigi pede a Kelvin que consiga reaver para ele o colar que está com Berenice. Elias pega o dinheiro de Mara. Gladys não aceita Aline na escola. Irene manda Petra ficar próxima de Caio para conhecer detalhes da produção. Franco nega a Aline um prazo maior para pagar o empréstimo. Caio encontra Aline.

Capítulo 29 - Sexta-feira, 9 de junho

Aline não aceita o dinheiro que Caio oferece à professora. Antônio dá orientações a Ramiro com a intenção de forçar Aline a lhe fornecer água. Gentil convida Mara para morar em sua casa. Graça inventa uma desculpa para justificar a Tadeu por que não está usando o colar que o marido lhe deu. Ramiro e um capanga observam João brincar do lado de fora da casa de Aline. Anely flagra Enzo pegando seu laptop. Enzo chantageia Anely. Ramiro sequestra João. Caio afirma a Marino que João foi raptado.

Capítulo 30 - Sábado, 10 de junho

Ramiro pede ajuda a Kelvin para ter um álibi. Caio acusa o pai de estar por trás do sumiço do João e Irene aproveita a reação de Antônio para enaltecer os filhos. Lucinda se tranca no quarto para se proteger de Andrade. Daniel pede a Graça um ultrassom. Marino diz a Aline e Jonatas que não tem como acusar Antônio do sequestro de João sem evidências. Antônio reage quando Daniel pergunta se o pai está envolvido no sumiço de João. Ruan avisa a Ramiro que Caio está à procura do capanga. Aline pergunta a Antônio se ele quer negociar a soltura de João em troca da água.