Terra e Paixão: Agatha revela a verdade para ter volta para sua antiga vida

Em encontro inacreditável com Irene, Agatha revela o verdadeiro motivo para ter voltado para Nova Primavera na novela Terra e Paixão

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, Agatha (Eliane Giardini) vai revelar o verdadeiro motivo para ter voltado para Nova Primavera e sua antiga vida. O momento da revelação vai acontecer em uma conversa dela com Irene (Gloria Pires) em um encontro no cemitério.

Nas cenas, de acordo com a Coluna Play, do Jornal O Globo, Irene vai visitar o túmulo de Daniel (Johnny Massaro) no cemitério e confessa que foi a responsável por sabotar o carro que causou a morte do filho. Porém, ela não esperava que Agatha iria aparecer ali.

Ao ver Irene, Agatha alfineta a rival. Ela diz a vida de Irene é uma sucessão de enganos e que a família dela está destruída, já que o marido não a ama, a filha tem problemas e o filho morreu. Irene se revolta e manda a rival embora, além de dizer que Agatha não sabe a dor de ser uma mãe.

Neste momento, Agatha acusa Irene de ter armado para Jonatas (Paulo Lessa) ter sido baleado e ainda revela que o motivo para ter voltado para Nova Primavera é para se vingar da família de Antonio La Selva (Tony Ramos).

“Eu sei muito bem que o tiro que acertou o Jonatas foi a seu mando e do Antônio. E agora o meu filho está fadado a ficar numa cadeira de rodas para o resto da vida. Mas isso não vai ficar assim. Eu não voltei para esta cidade à toa. Eu vou destruir um por um dessa família maldita”, promete.

Terra e Paixão: Jonatas fica entre a vida e a morte

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, Jonatas (Paulo Lessa) vai cometer uma loucura para proteger Aline (Bárbara Reis) e ficará entre a vida e a morte. Ele vai sacrificar sua própria vida ao ver cena de risco acontecendo bem na sua frente.

Nas cenas, de acordo com a Coluna Play, do Jornal O Globo, Antônio (Tony Ramos) mandou Ramiro (Amaury Lorenzo) matar Aline. Um dia, a jovem estará em um bar e uma briga começa no local.

Assim, Ramiro aproveita a confusão para executar a missão de tirar a vida da rival do seu patrão. Ele aponta uma arma na direção de Aline, mas Caio (Cauã Reymond) vê a cena e grita para alertar a amada.

Com isso, Jonatas, que estava por perto, ouve o grito de Caio e vê a arma de Ramiro. Rapidamente, ele se joga na frente de Aline e é baleado. Ele cai no chão com um ferimento que o deixará entre a vida e a morte.