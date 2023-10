Terra e Paixão: Agatha descobre o grande segredo de Irene e executa plano de vingança

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Agatha recebe a ajuda de amiga do passado para desvendar segredo de Irene

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, Agatha (Eliane Giardini) vai conseguir executar o seu plano de vingança contra Irene (Gloria Pires) ao descobrir um segredo da rival. Ela vai ter a ajuda de uma amiga do passado que reaparece em Nova Primavera para destruir a vida da dondoca.

Nas cenas, de acordo com o site Notícias da TV, Agatha revela que é amiga de Emengarda (Claudia Raia), a mãe de Luigi (Rainer Cadete). As duas se conheceram na prisão e construíram uma amizade. Elas se reencontram quando Emengarda chega em Nova Primavera para encontrar o seu filho e conseguir dinheiro.

Agatha e Emengarda ficam surpresas com o reencontro depois de tantos anos e a semelhança de suas vidas, já que o filho da novata se casou com a filha do ex-marido da amiga. Então, Emengarda revela que sabe de um segredo que pode destruir Irene.

Emengarda conta que flagrou Irene e Vinicius (Paulo Rocha) na cama e gravou um vídeo. Assim, ela resolve entregar o vídeo para a amiga antes de ir embora. Com este segredo em mãos, Agatha executa sua vingança. Ela leva Antônio La Selva (Tony Ramos) para flagrar Irene e Vinicius na cama.

Antônio fica em choque ao ver que está sendo traído por Irene. Aos gritos, ele dá o flagra na esposa e arma um barraco.

Terra e Paixão: Jonatas fica entre a vida e a morte

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, Jonatas (Paulo Lessa) vai cometer uma loucura para proteger Aline (Bárbara Reis) e ficará entre a vida e a morte. Ele vai sacrificar sua própria vida ao ver cena de risco acontecendo bem na sua frente.

Nas cenas, de acordo com a Coluna Play, do Jornal O Globo, Antônio (Tony Ramos) mandou Ramiro (Amaury Lorenzo) matar Aline. Um dia, a jovem estará em um bar e uma briga começa no local.

Assim, Ramiro aproveita a confusão para executar a missão de tirar a vida da rival do seu patrão. Ele aponta uma arma na direção de Aline, mas Caio (Cauã Reymond) vê a cena e grita para alertar a amada.

Com isso, Jonatas, que estava por perto, ouve o grito de Caio e vê a arma de Ramiro. Rapidamente, ele se joga na frente de Aline e é baleado. Ele cai no chão com um ferimento que o deixará entre a vida e a morte.