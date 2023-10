Terra e Paixão: Agatha deixa Irene desesperada com mistério

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Agatha coloca ‘uma pulga atrás da orelha’ de Irene ao dar pistas de mistério

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, Agatha (Eliane Giardini) vai provocar Irene (Gloria Pires) ao levantar suspeitas sobre um mistério da família La Selva. Isso acontecerá logo depois que a mãe de Caio (Cauã Reymond) descobrir que o filho de Graça (Agatha Moreira) é de Marino (Leandro Lima) e não de Daniel (Johnny Massaro).

Nas cenas, de acordo com a coluna Play, do Jornal O Globo, Agatha vai deixar Irene desesperada com a possibilidade de não ser avó. Um dia, Agatha vai até a casa de Irene e diz que Graça está enganando a família La Selva. Irene fica irritada, mas a rival debocha dela ao dizer para ela observar bem a nora para descobrir a verdade sobre Danielzinho.

Desesperada com a possibilidade de não ser avó, Irene vai aparecer chorando em uma cena com o bebê. Ela dirá para Danielzinho que não quer que o amor que sente por ele seja destruído, já que ele é a única coisa que restou do seu amado filho.

Confira o resumo da novela Terra e Paixão para o período de 3 a 7 de outubro:

Capítulo 128 - Terça-feira, 3 de outubro

Agatha avisa a Irene para deixar Angelina em paz. Jurecê avisa a Aline que ela enfrentará um desafio e que não pode deixar o amor por Caio enfraquecer. Mara readmite Andrade. Gladys descobre onde Tadeu gastou a fortuna da família. Rodrigo comunica que Nice deixou o bar em testamento para Zezinho e avisa aos funcionários que o local está com dívidas. Depois de uma passagem de tempo, Vinícius entrega uma escritura a Irene, afirmando que as terras de Aline agora são dela. Aline entra em choque ao receber a visita de um Oficial de Justiça, comunicando que ela deve deixar a propriedade.

Capítulo 129 - Quarta-feira, 4 de outubro

Antônio reage quando Agatha sugere que ambos deixem de se encontrar, e promete a ex-mulher resolver seu caso com Irene. Lucinda se esconde no quarto, para não se despedir de Marino. Caio conclui que Vinícius e Irene são cúmplices. Rodrigo avisa a Aline e Caio que pedirá a cassação da liminar, alegando que deram um golpe em Aline. Kelvin se despede de Ramiro. Lucinda vai até a delegacia pede para Marino não ir embora, se declarando a ele. Ramiro impede que Kelvin viaje com Odilon e Caca. Irene presenteia Antônio com a escritura das terras que eram de Aline. Aline entra na casa de Antônio enfurecida e promete acabar com o império dos La Selva.

Capítulo 130 - Quinta-feira, 5 de outubro

Aline acusa Irene de ter usado Vinícius para enganá-la. Anely cancela conta do site Hot Girl. Agatha diz a Angelina que dará um jeito de Antônio ficar com as terras de Aline só para ele, afastando Irene. Aline pede um tempo para Caio. Gladys desabafa com Andrade sobre sua situação com Tadeu. Aline avisa a Jussara que cancelou seu casamento. Jurecê aconselha Caio a esperar o tempo de Aline. Aline expulsa Antônio e Irene de suas terras. Zezinho aceita a proposta de Kelvin para ser sócio do bar. Luigi avisa a Caio que escutou Antônio orientar Ramiro contra Aline. Rodrigo comunica a Aline que o Juiz negou o pedido de cassação da liminar e avisa que ela terá que deixar sua casa e suas terras.

Capítulo 131 - Sexta-feira, 6 de outubro

Rodrigo garante a Aline que entrará com uma ação criminal, acusando Vinícius e Irene de estelionato. Marino e Almeidinha perseguem Gregório. Irene aconselha Antônio a tentar falar com Ramiro para evitar que o capanga cumpra a sua ordem. Jussara enfrenta Ramiro ao ver o capanga ameaçando Aline. Jurecê abençoa Caio. Irene oferece dinheiro a Hélio para o engenheiro se afastar de Petra e deixar a cidade. Caio diz a Aline que rompe com o pai para ficar com ela, e pede à namorada que não o deixe.

Capítulo 132 - Sábado, 7 de outubro

Hélio discute com Irene e não percebe que a mãe de Petra roubou a chave do quarto. Agatha acusa Antônio de interesseiro e diz que não deseja mais ver o ex-marido. Hélio conta a Petra que Irene ofereceu dinheiro para que ele se afastasse. Rudá revela a Yandara que aceitou o noivado por causa da mãe, que está doente. Andrade diz a Gladys que tem esperança de recuperar o amor de Lucinda. Ruan se apresenta a Agatha, dizendo ser irmão de Zulmira, sua amiga de cela, e pede dinheiro para não contar a ninguém sobre seus planos. Agatha coloca um pó na bebida de Ruan, sem que o rapaz veja. Aline se firma sobre suas terras e promete que irá vencer.