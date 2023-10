Terra e Paixão: Agatha descobre segredo que pode destruir uma vida

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Agatha faz chantagem ao descobrir um grande segredo que promete mudar a vida de uma personagem

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, Agatha (Eliane Giardini) vai descobrir um grande segredo e pode colocar em jogo a vida de uma personagem. Ela vai investigar a verdade sobre o bebê de Graça (Agatha Moreira) e começará a chantagear a jovem.

Nas cenas, Angelina (Inez Viana) vai deixar Agatha desconfiada ao contar que Agatha está muito próxima do delegado Marino (Leandro Lima). Com isso, Agatha decide investigar e vai até a loja da jovem. Lá, ela diz que sabe sobre o segredo dela.

Mesmo que tenha apenas uma desconfiança, Agatha diz que sabe de tudo sobre a história de Graça e Marino e diz que as duas precisam conversar sério. Com isso, Graça fica desesperada.

“Pelo amor de Deus, Agatha, você não pode contar nada pra Irene, nem pro doutor Antônio! Eles não podem saber disso nunca, de maneira nenhuma! Se você não tem pena de mim, tenha pena do Danielzinho. Ele não tem culpa de nada e não pode pagar pelos meus erros”, diz ela. Vale lembrar que Danielzinho é fruto de um affair de Graça com Marino, mas ela disse para todos que o bebê é filho de Daniel.

Terra e Paixão: A verdade sobre Hélio

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, o mistério sobre Hélio (Rafael Vitti) vai ser revelado. Depois de aparecer de forma discreta em Nova Primavera e conquistar o coração de Petra (Debora Ozório), o passado dele virá à tona.

Nas cenas, de acordo com a Coluna Play, do Jornal O Globo, Hélio revela que é o terceiro filho de Agatha (Eliane Giardini) e está envolvido em plano da mãe para destruir os La Selva . Ele é fruto do casamento de Agatha com Evandro (Rafael Cardoso) e é o cúmplice misterioso da vilã.

Ele é o homem que liga para Agatha de forma misteriosa e também é quem apareceu no quarto dela na pousada e não teve a identidade revelada na época. O mistério sobre Hélio começará a ser revelado quando Petra flagrá-lo conversando com Agatha e começará a desconfiar.