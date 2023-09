Terra e Paixão: A verdade sobre Hélio é revelada. Saiba qual é o mistério

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Hélio revela qual é a sua verdadeira identidade e quem é a sua mãe

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, o mistério sobre Hélio (Rafael Vitti) vai ser revelado. Depois de aparecer de forma discreta em Nova Primavera e conquistar o coração de Petra (Debora Ozório), o passado dele virá à tona.

Nas cenas, de acordo com a Coluna Play, do Jornal O Globo, Hélio revela que é o terceiro filho de Agatha (Eliane Giardini) e está envolvido em plano da mãe para destruir os La Selva. Ele é fruto do casamento de Agatha com Evandro (Rafael Cardoso) e é o cúmplice misterioso da vilã.

Ele é o homem que liga para Agatha de forma misteriosa e também é quem apareceu no quarto dela na pousada e não teve a identidade revelada na época. O mistério sobre Hélio começará a ser revelado quando Petra flagrá-lo conversando com Agatha e começará a desconfiar.

Confira o resumo da novela Terra e Paixão para o período de 28 a 30 de setembro:

Capítulo 124 - Quinta-feira, 28 de setembro

Nice combina com Gregório de conseguir dinheiro para fugirem juntos. Irene e Antônio reagem quando Graça conta que Marino prendeu o homem que matou Ernesto e Dalva. Irene ameaça internar Petra, se a filha se separar. Antônio repreende Marino por ter libertado Sidney. Lucinda e Andrade assinam o divórcio. Graça pergunta se Gladys está gostando de Andrade. Nice exige dinheiro de Tadeu, para não contar que tem um caso com ele. Irene é ameaçada por Nice. Caio oficializa o pedido de casamento com Aline. Ramiro e Kelvin encontram Nice sem vida em seu carro.

Capítulo 125 - Sexta-feira, 29 de setembro

Gregório foge ao saber da morte de Nice. Enzo diz a Anely que Tadeu matou Nice. Luigi propõe a Petra que ambos finjam para Irene que ainda estão casados. Anely comenta com Luigi sobre seu receio de Lucinda descobrir sua vida secreta. Angelina conta a Antônio que Nice ameaçou Irene. Vinícius avisa a Irene que já mandou a documentação ao despachante para passar a propriedade da Aline para o nome dela. Antônio questiona Irene sobre a autoria do assassinato de Nice. Marino comunica que a pessoa com quem Nice estava saindo é a principal suspeita de sua morte.

Capítulo 126 - Sábado, 30 de setembro

Marino descobre que Anely fez um depósito alto na conta de Nice. Tadeu se sente aliviado ao saber que Nice não vai mais chantageá-lo. Irene ameaça Angelina. Anely conta a Marino como se envolveu com Nice e Tadeu, e pede ao delegado para não contar a Lucinda. Marino acredita em Tadeu quando ele conta que estava sendo ameaçado por Nice. Gladys e Mara descobrem pelas câmeras da transportadora que Andrade apanhou de Serjão. Gladys avisa a Andrade que ele foi readmitido. Angelina diz a Agatha que está com medo de Irene. Marino conclui que Irene é responsável pelo assassinato de Nice e pelo atentado contra Agatha.