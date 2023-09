Terra e Paixão: resumo da novela de 25 a 30 de setembro

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Marino conclui que Irene é responsável pelo assassinato de Nice e pelo atentado contra Agatha

Capítulo 121 - Segunda-feira, 25 de setembro

Jussara deixa claro para Aline que não acredita em Vinícius. Yandara não cede à insistência de Franco para não terminarem o namoro. Ramiro conta a Antônio que Irene atirou o carro em direção a Agatha com a intenção de atentar contra sua vida. Antônio ameaça denunciar Irene à polícia. Andrade diz a Silvério que Serjão continua implicando com ele. Mara demite Andrade. Irene tenta convencer Antônio de que Agatha quer destruí-lo. Petra decide ir até o Pajé para tentar a cura. Caio identifica Sidney nas imagens de vídeo do hospital. Irene garante a Vinícius que irá tirar tudo de Aline.

Capítulo 122 - Terça-feira, 26 de setembro

Antônio se encontra com Agatha. Angelina e Graça levam Danielzinho para o hospital. Gladys se emociona com o depoimento de Andrade. Vinícius apressa Aline para assinar o contrato da sociedade. Ramiro avisa a Sidney que a polícia está atrás do capanga. Sidney é preso. Andrade se comove com a ajuda que Gladys tem lhe dado. Lucinda pede a Marino que não vá embora de Nova Primavera. Nice pede a Anely que chame uma ambulância para Tadeu, que passou mal. Aline assina o contrato de sociedade com Vinícius.

Capítulo 123 - Quarta-feira, 27 de setembro

Tadeu descobre que foi enganado por Anely e diz que está apaixonado por Nice. Lucinda sofre com a possibilidade de Marino ser transferido. Petra e Luigi confessam a paixão que sentem por Hélio e Anely, respectivamente, e resolvem se separar. Mara e Menah enfrentam Elias. Luigi conta a Anely que irá se separar de Petra. Petra diz a Hélio que está livre para ficar com o engenheiro. Gregório ameaça Nice, querendo dinheiro da ex-aliada. Caio reage quando Irene lhe avisa que ele e Aline enfrentarão tempos difíceis.

Capítulo 124 - Quinta-feira, 28 de setembro

Nice combina com Gregório de conseguir dinheiro para fugirem juntos. Irene e Antônio reagem quando Graça conta que Marino prendeu o homem que matou Ernesto e Dalva. Irene ameaça internar Petra, se a filha se separar. Antônio repreende Marino por ter libertado Sidney. Lucinda e Andrade assinam o divórcio. Graça pergunta se Gladys está gostando de Andrade. Nice exige dinheiro de Tadeu, para não contar que tem um caso com ele. Irene é ameaçada por Nice. Caio oficializa o pedido de casamento com Aline. Ramiro e Kelvin encontram Nice sem vida em seu carro.

Capítulo 125 - Sexta-feira, 29 de setembro

Gregório foge ao saber da morte de Nice. Enzo diz a Anely que Tadeu matou Nice. Luigi propõe a Petra que ambos finjam para Irene que ainda estão casados. Anely comenta com Luigi sobre seu receio de Lucinda descobrir sua vida secreta. Angelina conta a Antônio que Nice ameaçou Irene. Vinícius avisa a Irene que já mandou a documentação ao despachante para passar a propriedade da Aline para o nome dela. Antônio questiona Irene sobre a autoria do assassinato de Nice. Marino comunica que a pessoa com quem Nice estava saindo é a principal suspeita de sua morte.

Capítulo 126 - Sábado, 30 de setembro

Marino descobre que Anely fez um depósito alto na conta de Nice. Tadeu se sente aliviado ao saber que Nice não vai mais chantageá-lo. Irene ameaça Angelina. Anely conta a Marino como se envolveu com Nice e Tadeu, e pede ao delegado para não contar a Lucinda. Marino acredita em Tadeu quando ele conta que estava sendo ameaçado por Nice. Gladys e Mara descobrem pelas câmeras da transportadora que Andrade apanhou de Serjão. Gladys avisa a Andrade que ele foi readmitido. Angelina diz a Agatha que está com medo de Irene. Marino conclui que Irene é responsável pelo assassinato de Nice e pelo atentado contra Agatha.