Tata Werneck surge abraçada com Rafa Vitti nos bastidores de 'Terra e Paixão'

No Instagram, Tata publicou vídeo ao lado do marido no intervalo das gravações da novela

Tata Werneck surgiu em clima de romance com o marido, Rafael Vitti, nos bastidores das gravações da novela 'Terra e Paixão', da TV Globo, nesta quarta-feira, 22.

Através dos Stories do Instagram, a artista flagrou o ator descansando no sofá do set de filmagens e compartilhou o momento nas redes sociais. Logo depois, Tata aparece no colo de Rafa e os dois dão um sorrisinho para a câmera.

Confira abaixo:

Tata Werneck e Rafa Vitti nos bastidores de Terra e Paixão pic.twitter.com/ynI8HfBaKm — MafaldaMC (@MafaldaMC2019) November 22, 2023

Tata Werneck celebra aniversário de Rafa Vitti

Recentemente a atriz e apresentadora celebrou o aniversario do amando e fez uma brincadeira achando que os dois não iriam durar:

"Hoje é aniversário do nosso amor, papai Rafa. Achei que nunca fosse me referir ao pai da minha filha como papai. Achei que nunca fosse durar tanto tempo. Achei que nunca fôssemos permanecer depois da pandemia. Achei que você nunca fosse se tornar um rambo de tanto malhar. Achei que nunca fosse ouvir conselhos de alguém mais novo. Achei que nunca fosse fazer novela com você e achar legal. Achei que não iria continuar te achando lindo depois daquela fase que você usou um mega hair mal colocado. Feliz do 'achei que nunca'. Saúde, paz, sucesso e amor!", começou.

O ator agradeceu a publicação deixando um “Te amo”, nos comentários. Os dois estão casados desde 2019 e são pais de uma menina, Clara Maria, que acaba de completar 4 anos de idade.

Tata Werneck revela previsão que recebeu de astrólogo

No programa Assim Como a Gente, de Fátima Bernardes, no GNT, Tata Werneck surpreendeu ao contar que recebeu a previsão de um astrólogo sobre o seu casamento com o ator.

Tata contou que um astrólogo disse que ela iria conhecer um homem com iria se casar pouco antes dela conhecer o atual marido. “Fui em um astrólogo. E um ano antes ele me falou: ‘Em janeiro você vai conhecer o cara que você vai se casar’. Fui em um negócio e encontra o Rafa de regata, e falei: ‘Não, imagina. É o menino de Malhação. Jamais’”, contou ela.