Sucesso em Mar do Sertão, dupla encerra novela com álbum para fãs: 'Salada'

Em entrevista à CARAS Brasil, Juzé e Lukete revelaram que estão gravando novo álbum inspirado em Mar do Sertão

Juzé e Lukete, os repentistas de Mar do Sertão, não vão deixar os fãs à deriva após o encerramento da novela. Os cantores, que interpretam Totonho e Palmito na trama das seis, já estão gravando um novo álbum inspirado nos personagens. Em entrevista à CARAS Brasil, eles revelaram a surpresa, falaram sobre a cultura nordestina na música e ainda contaram as inpirações para o projeto.

"Já era um projeto que a gente tinha guardado, e a gente ficava sempre esperando uma hora certa. Eu tive trabalhos me distanciararam de Lukete. Ele também estava em outras coisas que a gente ficou um pouco distante. Mas sempre juntos e compondo. Essa ideia de colocar em prática é para presentear o público, que está aí pedindo tanta coisa. E claro que é um desejo nosso também, de colocar esse trabalho no mundo. Agora deu match. As pessoas querem e a gente também quer", revelou Juzé, de Mar do Sertão.

"As músicas são pensadas em agradar o público que gosta de Totonho e Palmito. A gente escolheu a dedo aquilo que se aproxima e, ao mesmo tempo, mostrando muito mais sobre Juzé e Lukete", compartilharam os dois momentos antes de gravarem as novas músicas em um estúdio.

Repletos de referências ao Nordeste, Juzé e Lukete garantiram que a representação da cultura é natural para os dois, tanto dentro quanto fora de Mar do Sertão. "Foi um presente colocar toda a bagagem cultural que a gente tem de influências dentro de um texto nosso, com total liberdade para escrever o que a gente imaginar", afirmaram os atores de Mar do Sertão.

Com inspirações de diversos gêneros da música, os dois garantiram que a veia cômica das canções está ligada ao passado de Juzé e Lukete , que nasceram nos anos 1990. "Nós somos de uma geração do Disk MTV, do Red Hot Chilli Peppers, do Foo Fighters, do Raimundos, dos Mamonas Assassinas. Isso tudo nos traz uma releitura também do Nordeste. Um Nordeste mais rock androll".

"Você está representando um povo, uma região continental. É uma grande responsabilidade, mas a gente tem as nossas referências bem afirmadas", confirmaram. Com nomes comoAlceu Valença (76), Zé Ramalho (73), Elba Ramalho (71) e Cátia de França (76) como inspiração na música, a dupla explicou que as canções nascem de uma mistura bem diversa: "É uma salada".