Atriz de Mar do Sertão entrega intimidade do elenco nos bastidores: 'Não tem constrangimento'

Clarissa Pinheiro, Tereza de Mar do Sertão, diz que atores criaram um 'clima familiar' no trabalho

No ar em Mar do Sertão como Tereza, a matriarca da família Timbó, a atriz Clarissa Pinheiro (40) celebra a novela da Globo com um aperto no coração com o fim das gravações e o término da exibição do folhetim. Porém, apesar dos últimos capítulos da produção estarem chegando, ela garante que o elenco é muito unido e criou uma amizade nos bastidores. "Não tem constrangimento."

Em conversa com a CARAS Brasil, diretamente do camarote CARAS 30 anos na Sapucaí, ela contou que o diretor de Mar do Sertão , Allan Fiterman, foi o grande responsável pela união que surgiu entre os atores e atrizes do elenco. "Ele é muito agregador, ele criou esse clima família, e não aquilo de não ter muita intimidade com alguma pessoa, todo mundo é unido", afirma ela.

A atriz que brilhou na emissora anos antes, em Amor de Mãe, ainda conta que o elenco composto por muitos talentos nordestinos também foi importante, não apenas para o clima nos bastidores, mas também para a representatividade nas telinhas da televisão. "A coisa do nordestino foi tão importante para a TV, que trabalhava muito com tipos específicos. Agora, dar essa abertura e ver que o povo gosta de conhecer o regional de cada estado nosso, com essa curiosidade."

"O ambiente com essa galerinha que eu já conhecia foi quase como estar em casa. Quando se está no exterior e encontra um brasileiro, vira irmão. Agora, sendo nordestina e encontrando outros nordestinos aqui, isso estabeleceu um clima muito familiar", continuou ela. "A gente sai depois de gravar, são pessoas que gostam de estar junto. Não é só chegar lá, fazer seu trabalho e ir embora, é uma coisa que realmente é diferente."

Para o futuro, com o fim das gravações e da exibição de Mar do Sertão, a artista diz que está avaliando propostas novas, mas que ainda não foram fechadas. "Estou esperando bater o martelo". Além disso, ela planeja voltar ao Rio de Janeiro com um espetáculo teatral com o qual trabalhou anos antes.