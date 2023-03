Matteus Cardoso, de Mar do Sertão, desabafa sobre preconceito: "Perder oportunidades"

Em entrevista à CARAS, o ator Matteus Cardoso, o Joel Leiteiro de Mar do Sertão, desabafou sobre os preconceitos na carreira artística

Um dos destaques da novela Mar do Sertão, o ator Matteus Cardoso (34) tem chamado atenção ao expor com naturalidade sua sexualidade publicamente. No entanto, o artista aponta que isso pode ter reflexos negativos, como perder boas oportunidades de trabalho.

Em bate-papo com a CARAS Digital, o artista refletiu sobre a repercussão de sua intimidade nas redes sociais e garantiu que não tem se preocupado com as críticas. Segundo Matteus Cardoso, a Globo o contratou sabendo sobre sua sexualidade.

"Quando a produção me procurou, já sabiam que eu era gay. Então não foi uma questão de revelar ou não, essa é a pessoa que eu sou publicamente. E eu sei que a gente vive em um país extremamente preconceituoso e eu sei que eu posso até perder oportunidades de emprego por ser um homossexual, porque é assim que a indústria nos trata, mas também é assim que eu cheguei e que a Globo me contratou . Não é nada do qual eu tenha medo", disparou.

O ator aproveitou para exaltar outras personalidades que, diferente dele, sofreram por não conseguir expor publicamente detalhes pessoais ou viver plenamente por conta do preconceito.

"Sei que muita gente batalhou muito antes de mim, foi demitida, perdeu emprego, sofreu humilhação pública, para que eu hoje pudesse ter essa conversa. Então eu falo sobre isso com muita cabeça erguida. Eu fui contratado do jeito que eu sou e todo mundo que me trouxe para esse projeto, conhecia minha vida pública e privada", declarou.

Matteus namora há quatro anos com o estudante de medicina Bruno Henrique, a quem ele se refere como um dos grandes apoiadores de sua carreira. Sobre as cenas ousadas do personagem, ele garante que o amado não se importa .

"Ele é um grande apoiador da minha carreira, inclusive ele que gravou meu primeiro teste para o Joel Leiteiro. Ele apoia muito o meu sonho de ser ator, meu sonho de ser parte da cultura do meu país, de fazer novelas e filmes, da mesma forma que eu apoio o sonho dele de ser um grande médico", finalizou.