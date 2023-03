Bial pressiona protagonista de Mar de Sertão ao descobrir fofoca: "Você chorou?"

Bial pressiona protagonista da novela; Isadora Cruz foi reprovada em teste para 'Pantanal'

O apresentador Pedro Bial mostrou personalidade ao confrontar a atriz Isadora Cruz durante o Conversa com Bial exibido nesta segunda-feira (13). Ele contou que ficou sabendo de uma fofoca dos corredores da Globo.

É que antes de ser escolhida para viver a protagonista Candoca de Mar do Sertão, ela fez teste pra viver a Juma de Pantanal, mas acabou não sendo escolhida. Quem ficou com o papel foi Alanis Guillen.

“Eu vou te perguntar se você chorou com um fato da vida real que eu soube. A rádio corredor, você sabe, informa a gente. A rádio corredor me disse que você fez teste para Pantanal e ficou entre você e a Alanis [Guillen] a Juma”, disse ele.

Sincero, o jornalista quis saber a reação da atriz após a notícia. “Quando você recebeu a notícia de que não era a Juma, você chorou?”, quis saber. Ela disse que sim “Chorei. Chorei muito porque eu não sabia que Candoca estava por vir. Acho que a gente cria muitas expectativas, se apaixona pelos personagens e o que eles representam”, declarou ela.

Isadora Cruz também disse que, no fim, concordou com a escolha. “Juma foi uma personagem muito linda, a Alanis fez muito bem. Eu me apaixonei pela Juma dela, foi encantadora. E eu não conseguiria ter feito Candoca”, afirmou ela que foi consolada pelo apresentador. “Mas Candoca estava guardadinha para você”, disse Bial.

AMIZADES DE MAR DO SERTÃO

Marco França , intérprete de Fubá Mimoso, revelou que encontrou amigos de infância nas gravações de Mar do Sertão. Alguns deles, com quem trabalhou durante muitos tempo, são César Ferrario (48) e Titina Medeiros (45), que foram companheiros de grupo do ator por mais de 15 anos, e Giovana Cordeiro (26), com quem o músico contracenou previamente no teatro.