Mar do Sertão: resumo da novela de 06 a 11 de março

Nos próximos capítulos da novela Mar do Sertão, Xaviera pede para Tertulinho se entregar à polícia antes que José descubra a verdade

Capítulo 169 - Segunda-feira, 6 de março

Tertulinho repreende Fubá Mimoso por não ter terminado o serviço que ele encomendou. Xaviera se desespera e vai até a igreja, onde vê uma aparição. Labibe reclama de enjoo, e Candoca e Lorena se preocupam. Padre Zezo estranha ao encontrar Xaviera na igreja. Vespertino transfere o dinheiro desviado para um paraíso fiscal e forja uma conta em nome de Mirinho. Deodora visita o Coronel na delegacia. Timbó e Tereza acolhem Xaviera, e Tertulinho se preocupa com o seu sumiço. Xaviera procura José.

Capítulo 170 - Terça-feira, 7 de março

Xaviera pede para conversar sozinha com José, mas desiste quando Tertulinho chega. Vespertino e Floro comemoram ao ver o dinheiro da prefeitura entrar na conta deles. Xaviera decide abandonar Tertulinho. José se emociona quando Firmino avisa que seu projeto foi aprovado pelos acionistas da JM/Chaddad. Vespertino muda a senha da conta da prefeitura, e Deodora se enfurece. Maruan desmaia ao saber que Labibe está grávida. Xaviera revela a Tertulinho que ouviu a conversa dele com Fubá Mimoso. Lorena e Candoca se emocionam com a notícia sobre a gravidez de Labibe. Tertulinho não consegue convencer Xaviera a ficar com ele.

Capítulo 171 - Quarta-feira, 8 de março

Tertulinho sofre com a partida de Xaviera. Padre Zezo consola Xaviera. Vespertino expulsa Deodora de sua casa. Maruan se preocupa com a presença de Fubá Mimoso no Catende e comenta com José. A pastora Dagmar conversa com o Coronel, que insiste em não contar a verdade para ela. Tertulinho pede conforto a Deodora. Xaviera não consegue denunciar Tertulinho. Firmino pede Lorena em casamento. Deodora dopa Tertulinho. Xaviera avisa à pastora Dagmar que o Coronel pode ter assumido a culpa pela morte de Noé no lugar do filho. Deodora se encontra com Márcio Castro na fazenda e o beija.

Capítulo 172 - Quinta-feira, 9 de março

Márcio Castro avisa a Deodora que a fazenda Palmeiral pertence a ela novamente. Tertulinho fica confuso ao acordar em sua casa na cidade. Deodora revela a Ismênia que se casará com Márcio Castro. Timbó leva Xaviera para morar em sua casa. Candoca descobre que o dinheiro para as obras do hospital foi desviado. Vespertino pede para Eudoro publicar uma matéria sobre o passado de Deodora. Candoca tira satisfação com Floro sobre o dinheiro para a construção do hospital, e Vespertino culpa Deodora. José expulsa Fubá Mimoso do Catende quando ele se recusa a contar quem o contratou para matá-lo. Xaviera pede para Tertulinho se entregar à polícia antes que José descubra a verdade. José garante a Candoca que os culpados pelo desvio da verba para o hospital devolverão todo o dinheiro.

Capítulo 173 - Sexta-feira, 10 de março

Candoca pede que José não use violência para recuperar o dinheiro do hospital. Márcio Castro enfrenta Deodora, que se surpreende. Tertulinho pensa no pedido que Xaviera lhe fez. José ameaça Mirinho para que ele ajude a recuperar o dinheiro para o hospital. Labibe tem um desejo inusitado, e Maruan fica preocupado. Lorena encontra as cartas de amor anônimas que Firmino escreveu para ela e acredita que eram para outra pessoa. José vai falar com Xaviera e Timbó. Sabá e Nivalda ficam curiosos para descobrir o motivo da visita de José a Timbó. Mirinho pega o laptop de Vespertino. Candoca e Manduca se mudam para o Catende.

Capítulo 174 - Sábado, 11 de março

Joel leva Candoca e Manduca até o Catende, e José os recebe. Xaviera e Timbó fazem uma proposta para Fubá Mimoso. O Coronel revela a verdade sobre Noé e Deodora para Tertulinho. Firmino vê Lorena com as cartas de amor, percebe o mal entendido e vai atrás dela para tentar se explicar. Mirinho leva o laptop de Vespertino para José. Laura desiste de trabalhar para Deodora. Laura sofre um acidente de carro. José descobre todas as falcatruas de Vespertino. Márcio Castro se preocupa com Laura. Vespertino flagra Mirinho em sua casa. Ismênia vai embora da fazenda Palmeiral. José procura Fubá Mimoso.