Atrizes de Mar do Sertão revelam planos após novela e avaliam relação: 'Intenso'

Theresa Fonseca e Mariana Sena são Labibe e Lorena em Mar do Sertão; a relação entre elas ficou tão forte que planejam continuar a amizade após o fim da trama

Mar do Sertão está na reta final e o elenco já se prepara para a despedida. Theresa Fonseca (24) e Mariana Sena (27), intérpretes de Labibe e Lorena na trama das seis, revelaram quais são seus planos futuros. Em conversa com a CARAS Brasil durante o Carnaval na Sapucaí, elas contaram que pretendem sair de férias e também como será a relação delas depois que o folhetim chegar ao fim. "Intenso", declarou Theresa sobre seu primeiro trabalho em uma novela.

"Férias com certeza. Foi um processo maravilhoso, mas é muito intenso. É a nossa primeira novela, então essa coisa de trabalhar durante nove meses intensamente no mesmo projeto foi um desafio muito grande", concordaram as atrizes de Mar do Sertão. Elas também revelaram que já estão com outros projetos vindo aí, mas que não podem dar detalhes por enquanto.

Juntas, as personagens das atrizes formam o trio de amigas conhecidas como "as três Marias", formado ainda por Candoca (Isadora Cruz). Elas não se desgrudam na trama e nem na vida real. "As vezes a gente não se cruza e uma manda mensagem para a outra falando que está com saudade". Com a novela chegando ao fim, Theresa ainda declarou que não pensa em um final definitivo, já que, além do trio, o elenco se tornou uma família e deseja levá-los para a vida toda além de Mar do Sertão.

As amigas ainda revelaram que a cada dia que se aproxima do fim de Mar do Sertão elas ficam nostálgicas e pensando na saudade que sentirão. O último capítulo da novela será exibido em 17 de março, mas as gravações se encerram ainda essa semana. "Eu acho que eu nem estou pensando que vai acabar, porque eu quero tanto essas pessoas perto de mim, que eu acho que se eu pensar, vai 'dar ruim'. Então eu voub ignorando o máximo que posso."