Atriz de Mar do Sertão entrega babados em grupo de mensagens do elenco: 'Fogo no Xique-Xique'

No ar em Mar do Sertão , a atriz Suzy Lopes (43) diz que a novela das 18h tem o elenco mais festeiro que já conheceu, com grupos ativos em aplicativos de mensagem, sendo um apenas para descontração e babados, chamado Fogo no Xique Xique. "Essa novela é só felicidade", afirma ela, em entrevista a CARAS Brasil.

"O José de Abreu manda todos os dias um áudio no grupo emocionado", completa a artista que estreou na televisão em Quanto Mais Vida, Melhor!, também da TV Globo, citando o colega de elenco. "Tem dois grupos do elenco de Mar do Sertão: Um para falar coisa séria e outro para falar putaria. O nome do segundo é Fogo no Xique-Xique."

"O elenco é muito festeiro, o diretor é muito festeiro", completa ela, citando Allan Fiterman, que já dirigiu outros projetos como Cheias de Charme (2012) e Verdades Secretas (2015). Lopes ainda comenta que a trama das 18h conta com artistas nordestinos que ela já conhecia e admirava, o que apenas colabora para seu sucesso profissional e química nos bastidores.

"Só de ter entrado em uma novela e já ter saído para outra, só posso receber isso como uma aprovação do meu trabalho. Sabemos que não é só o talento, é profissionalismo, história. Ainda em uma novela com tanta representatividade", completou, na conversa.

SUZY LOPES REVELA O QUE FARÁ APÓS O TÉRMINO DE MAR DO SERTÃO

A artista paraibana diz que pretende continuar no Rio de Janeiro, e que ainda não tem nenhum projeto já encaminhado, mas tem recebido convites. Além disso, ela pretende passar uma semana viajando por Angra dos Reis, com a atriz Giovana Cordeiro, colega de elenco da novela. Apesar disso, ela também planeja voltar aos palcos do teatro, mas em uma posição diferente.

"Quando a pandemia começou eu estava me arriscando na direção. Eu interrompi por causa da pandemia, mas, no teatro, é uma das coisas que eu penso em retomar. O projeto chamado Deixa Estar e fala da ditadura militar de uma forma muito leve. [A peça] irá tratar como a ditadura respaldou nas pessoas do nordeste."