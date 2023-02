Suzy Lopes, atriz de Mar do Sertão, revela convite para desfile no Carnaval: 'Não pude ir'

Atriz precisou passar desfile no Carnaval de SP por causa da agenda lotada de gravações da novela

O Carnaval 2023 veio com muitas novidades para a atriz Suzy Lopes (43). No Rio de Janeiro, a artista esteve no Camarote CARAS 30 anos na Sapucaí e não escondeu a animação em ver os desfiles da folia carioca. "É a primeira vez que eu passo o Carnaval no Rio de Janeiro", afirma, em entrevista à CARAS Brasil.

A artista paraibana, no ar como a fofoqueira Cira em Mar do Sertão, trama das 18h da Globo, diz que, apesar de nunca ter passado o Carnaval na capital carioca, costumava ver os defiles pela televisão e que isso aumentou ainda mais suas expectativas. "Estou ansiosa, sempre vejo na televisão então tenho um imaginário", acrescenta ela.

"Lembro que na primeira vez que vim ao Rio de Janeiro, passei pelo sambódromo de táxi e estava vazio, não era Carnaval nem nada. Mas, só em ver o sambódromo já me deu um negócio", continua a artista. Neste ano, ela não irá desfilar por nenhuma agremiação, porém, diz que não descartaria mostrar o samba no pé no meio da avenida.

"Eu super desfilaria, inclusive fui convidada para desfilar em uma escola de São Paulo, que está homenageando João Pessoa [capital da Paraíba], mas não pude ir por causa das gravações", conta Lopes, falando sobre a escola Dragões da Real, que desfilou na manhã deste domingo, 19, no sambódromo do Anhembi, em São Paulo.

Bastante ativa nas redes sociais, ela escolheu um look brilhoso e vermelho para marcar a passagem pelo Carnaval da Marquês de Sapucaí. Ela, que ainda está trabalhando nas gravações da trama de Mário Teixeira, já tem planos para as férias após o fim da novela, e pretende passar uma semana em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, ao lado da atriz Giovana Cordeiro.

Ela estreou na televisão em Quanto Mais Vida, Melhor! ao lado do amigo, o também ator Thardelly Lima. Os dois foram sucesso no filme Bacurau e desde então trabalharam mais vezes juntos. Nas redes sociais, Lopes costuma compartilhar os bastidores da novela das 18h da Globo e momentos de descontração com os colegas de elenco.