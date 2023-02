Atriz de Mar do Sertão nega reportagens e garante: 'Nunca fui modelo'

Theresa Fonseca é a intérprete de Labibe em Mar do Sertão; a atriz cursou teatro em São Paulo, mas nunca trabalhou como modelo, apesar de boatos

Theresa Fonseca (24), a Labibe de Mar do Sertão, negou reportagens de que tem uma carreira de modelo. Ela declarou ter cursado somente teatro. A personagem integra o trio de amigas conhecidas como "as três Marias", formado ainda por Candoca (Isadora Cruz) e Lorena (Mariana Sena). "Nunca fui modelo", revelou em entrevista à CARAS Brasil durante o Carnaval na Sapucaí.

"Obrigada por me falaram que eu sou modelo, já vi reportagens falando que eu era modelo internacional. Nunca fui modelo, nunca fiz uma coisa de modelo nem nada... Eu fiz teatro e eu era do teatro em São Paulo, eu fazia parte de uma companhia do Jair Assunção e acabou que Mar do Sertão foi realmente o meu primeiro grande projeto no áudio visual e foi um grande presente", contou.

A personagem dela é sonhadora e romântica, já a atriz revelou suas diferenças para Labibe. "Eu sou romântica, mas eu não me apaixono fácil", afirmou ela, que passou o Carnaval solteira. A atriz nasceu em São Paulo, mas a amiga de Candoca é nordestina. Então, ela e Mariana Sena, que também é paulista, fizeram aulas para aprender o sotaque. "Tem as nossas referências também e a convivência. A gente fica o dia inteiro conversando e acaba quando a gente pega a melodia."

A relação de Theresa Fonseca com as colegas de cena foi para além do folhetim. As três se tornaram amigas na vida real e não se desgrudam. "As vezes a gente não se cruza e uma manda mensagem para a outra falando que está com saudade". Com a novela chegando ao fim, a artista ainda declarou que não pensa em um final definitivo, já que, além do trio, o elenco se tornou uma família e deseja levá-los para a vida toda além de Mar do Sertão.