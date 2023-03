Sophie Charlotte reflete sobre vingança e sofrimento após papel em Todas as Flores: 'Limites'

Na pele de Maíra, atriz espera sequência de Todas as Flores, que chega ao Globoplay em 5 de abril

Aguardando o lançamento da sequência de Todas as Flores, a atriz e protagonista Sophie Charlotte (33) refletiu sobre os limites da vingança e do sofrimento humano. Na trama, Maíra, sua personagem, é traída por sua mãe, Zoé (Regina Casé), e deixou o público e fãs da novela disponível no Globoplay esperançoso por uma reviravolta.

"Essa ansiedade com a segunda temporada e o desenrolar dessa trama foi bem denso, foi a maior expectativa que eu já senti em uma novela. É muito interessante guardar esse segredo é não dar spoiler. Temos uma reviravolta, mas como ela vai se dar só assistindo", conta, sem dar spoilers de Todas as Flores , em uma coletiva de imprensa virtual da qual a CARAS Brasil participou.

"A sede [por vingança] é do público. A crescente do desejo foi muito estabelecida pela personagem, e isso ficou claro. É como se a gente estivesse levantado essa circunstância e agora a gente tem que lidar com ela. É muito curioso, não sei se é uma necessidade humana", reflete a artista, sobre o desejo dos fãs para que Maíra se vingue.

Sophie conta que não sabe se já se vingou ou quis se vingar de alguém, e ainda debate sobre os limites do sofrimento humano, que podem desencadear no sentimento. "Qual o tamanho dessa tolerância? Até que ponto uma vingança faz sentido ou a pessoa se perde? Porque é diferente, a justiça e a vingança", completa. "Sofrimentos humanos são tantos e tão intensos que não dá para julgar."

SOPHIE CHARLOTTE RELEMBRA GRAVAÇÕES DE TODAS AS FLORES E CELEBRA SUCESSO

Para a atriz, ver a sequência da novela é uma oportunidade para matar as saudades do elenco e também da sede do público por mais episódios. "Foi uma aventura que a gente viveu direto, gravando a primeira e a segunda temporada em uma tacada só. Não sei como vai ser recebido, mas fizemos com todo o coração."

Sophie afirma que ainda é surpreendente ver toda a repercussão da trama, que não é exibida na televisão estando disponível na plataforma de streaming da Globo, o Globoplay. "A dinâmica de cinco capítulos em um dia só, no dia seguinte já tinha muita gente que tinha visto tudo e querendo mais. É tipo quando você vai comer um chocolate e já come tudo de uma vez. A novela tinha essa sede, é muito divertido acompanhar o desespero das pessoas por mais cinco capítulos."

Na novela, ela ainda pôde exibir mais um talento ao lado de Letícia Colin (33), cantando a música de abertura. "Foi o máximo [gravar a música abertura]. A gente estava no meio das gravações, perto de lançar, com muita ansiedade e muita cena. Depois, em vários eventos, cantamos juntas no palco. Letícia foi lá como indicada do Emmy internacional e cantou a música. Vamos nos encontrar no Altas Horas, no dia 4, e já vou preparada para cantar."