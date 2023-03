Sophie Charlotte enfrenta desafio e aprendizados ao gravar filme na Amazônia: 'Aventura'

Em projeto com o marido, Sophie Charlotte vive protagonista que desperta o desejo em três irmãos

Ao lado do marido, Daniel de Oliveira (45), a atriz Sophie Charlotte (33) é a protagonista do longa-metragem O Rio do Desejo. Gravado às margens do Rio Amazonas, o filme conta a história de Anaíra, uma mulher livre e pulsante que desperta desejos profundos em três irmãos. Para a artista, o projeto deixou lembranças boas e desafios também, como aprender a lidar com o calor amazonense.

O projeto foi gravado na pequena cidade de Itacoatiara, localizada a aproximadamente quatro horas de Manaus, capital do estado do Amazonas. Sophie Charlotte explica que, ao chegar na cidade, estranhou não ver nenhuma pessoa andando pelas ruas . "Foi um impacto chegar e a cidade estar vazia", relembra ela, em coletiva de imprensa da qual a CARAS Brasil participou.

Pouco tempo depois ela percebeu que os moradores ficavam algumas horas em casa, para driblar o sol forte e o calor. "As pessoas se recolhem ao meio-dia, [o segredo] foi ficar ligada na esperteza de quem vive na região, que lida com o calor e com a vida em geral. Tenho só boas lembranças, aprendi muito com a população de Itacoatiara", acrescenta a atriz sobre o filme gravado em 2019.

"Cinema é aventura", afirma ela, que ainda celebrou a oportunidade de atuar ao lado do marido e conhecer a pequena cidade à beira do rio. A artista comenta que já havia contracenado com Daniel, já que os dois se conheceram durante os bastidores de O Rebu, lançada em 2014, televisionada pela Globo, e também estiveram juntos em Os Dias Eram Assim (2017).

"Queríamos muito contracenar no cinema, a experiência é diferente. Foi uma oportunidade muito linda". A atriz ainda lembra que, na época dos três meses de filmagens na cidade, o casal decidiu levar seu filho, Otto, que hoje tem 7 anos. "Ele foi o mascotinho de todos", completa ela, falando sobre os colegas de elenco, que conta com nomes como Gabriel Leone (29) e Rômulo Braga (46).

Por fim, a artista afirma que o filme a fez mergulhar na cidade e causou uma reflexão sobre sua paixão pela profissão, que ganha um novo passo com sua atuação como Gal Costa (1945-2022) em Meu Nome É Gal. "Eu estava em um estado muito a flor da pele, a preparação foi muito física e muito forte. Dormir e acordar naquela realidade da cidade, com as pessoas, gostos… Cada locação. Tudo isso foi muito revolucionário."

O Rio do Desejo chega aos cinemas na próxima quinta-feira, dia 23 de março. Inspirado no conto O Adeus do Comandante, do escritor amazonense Milton Hatoum (70), a história já ganhou prêmios em festivais internacionais de cinema e estreou na última semana em uma exibição especial no Teatro Amazonas.