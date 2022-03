Ravi surpreende e beija Lara em 'Um Lugar ao Sol'

Ex-motorista Ravi surpreende e beija Lara na novela das nove 'Um Lugar ao Sol'

CARAS Digital Publicado em 11/03/2022, às 11h12

Um novo e bastante improvável casal está prestes a ser formado na reta final da novela Um Lugar ao Sol.

Nos próximos capítulos da trama das 21 horas, Ravi (Juan Paiva) surpreenderá todo mundo ao dar um beijo na boca de Lara (Andréia Horta) na história.

Até então grandes amigos na obra, os dois personagens do folhetim da TV Globo vão se envolver enquanto o ex-motorista continua ao lado da cozinheira Thaiane (Georgina Castro).

Confusão à vista

Após um tempo maior de convivência com Ravi em Pouso Feliz, Lara começará a olhar o colega com outros olhos e dirá a ele que o vê mais maduro, deixando Thaiane com ciúmes e em alerta na novela das nove.