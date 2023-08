Ramiro de Terra e Paixão, Amaury Lorenzo revela aceitação do público com romance LGBTQIA+

Em entrevista à imprensa nos bastidores de Terra e Paixão, Amaury Lorenzo comentou a trama de sua primeira novela

Em sua primeira novela, o ator Amaury Lorenzo (38) diz ter se surpreendido positivamente com os fãs. Atuando como Ramiro, o assassino de Terra e Paixão, ele conta, em conversa com a imprensa nos bastidores da novela, perceber um carinho dos telespectadores e ter fãs de todas as idades.

Na trama de Terra e Paixão , Ramiro é capataz de Antônio La Selva (Tony Ramos) e faz tudo o que o seu patrão mandar —inclusive assassinar pessoas. Ao longo do folhetim, ele desenvolve uma paixão por Kelvin (Diego Martins), um garçom simpático e bem-humorado, enlace bem-aceito pelo público.

"A aceitação me surpreendeu no sentido de ser tão rápida [a aceitação]. Estamos no país que mais mata LGBTQIA+ no mundo, e de repente são personagens tão queridos. A minha resposta para isso é: Amor", completa Amaury.

Leia também:Agatha Moreira abre o jogo sobre cenas de sexo em Terra e Paixão

O artista ressalta a importância de exibir esse romance em uma produção com tanto alcance, para atingir os públicos mais distintos. Ele, que também é professor de teatro, afirma já ter visto alunos sofrendo com preconceito e violência contra a comunidade LGBT.

Para o futuro da trama, ele torce por uma evolução romântica entre os personagens Ramiro e Kelvin, e que eles possam fazer cenas até mais íntimas. "Me senti agraciado, é uma bênção estar vivendo um personagem que fala diretamente com a comunidade LGBTQIA+".

Além disso, o artista também conta que recebe diversas mensagens e demonstrações de carinho dos fãs, mesmo sendo um assassino na trama. Amaury diz que o público parece se identificar com a redenção do personagem, que não conhece outra realidade além da violência.

"Se eu continuasse naquele caminho do assassino frio, calculista, eu não teria muito futuro na novela. Comecei a pensar que tem que ter humor, afeto", completa ele, que afirma ter pegado toques de Walcyr Carrasco (71) no roteiro que pudessem trazer o lado humano de Ramiro.

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE AMAURY LORENZO, O RAMIRO DE TERRA E PAIXÃO: