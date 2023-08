Aline de Terra e Paixão, Barbara Reis rebate críticas na web: 'Não me define'

Em entrevista à imprensa nos bastidores de Terra e Paixão, Barbara Reis também falou sobre trabalho com Cauã Reymond

No ar como a protagonista de Terra e Paixão, a atriz Barbara Reis (33) afirma não se incomodar com as críticas que recebe nas redes sociais. Em conversa com a imprensa, promovida nos bastidores da trama de Walcyr Carrasco (71), a artista rebateu os comentários que recebe.

"Se [as críticas] não existissem, eu não teria motivação de ir para frente. Confio tanto no meu trabalho, estou nesse lugar por tanto merecimento... Esse tipo de crítica não me define, é muito fácil criticar, mas ninguém quer vir aqui ser melhor do que eu", diz a intérprete de Aline em Terra e Paixão.

Barbara, que faz par romântico com Cauã Reymond (43), ainda comenta que não teve dificuldade em contracenar com o galã. Para a atriz, é importante desmestificar os artistas famosos para que consiga fazer um bom trabalho e criar afinidade entre os personagens.

"Eu, especificamente, consigo desmestificar essa áurea que colocam nas pessoas, se não a gente não consegue trabalhar. Estarei sempre trabalhando com a personificação do sonho", completa ela, que ainda afirma terem sido meses de trabalho e amizade até que os personagens se tornassem um casal.

A atriz ainda dá um spoiler dos próximos capítulos e conta que precisou segurar o riso durante uma cena de ciúmes, que ela apelidou como "cena da calcinha". Ela conta que a cena deve ir ao ar no capítulo 100, e que foi gravada como a última do dia, por isso, os atores já estavam cansados e dispersos, "o que é normal, porque são muitas cenas por dia".

"Teve uma hora, em um momento de tensão que tinha que ser sério, que eu taquei a calcinha e ela prendeu em um cordão da Agatha (Eliane Giardini), e eu tendo que finalizar o capítulo... Ficou todo mundo em suspensão, quando deu o corte a gente caiu no chão de gargalhar. Pensa, em uma cena séria você taca uma calcinha e ela fica pendurada [risos]."

CONFIRA FOTOS DE BARBARA REIS, ALINE DE TERRA E PAIXÃO: