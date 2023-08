Barbara Reis ganha declaração do parceiro em 'Terra e Paixão', Cauã Reymond: ''Amiga querida''

A atriz Barbara Reis, protagonista da trama das nove da TV Globo, Terra e Paixão, foi uma das convidadas do programa Encontro desta sexta-feira, 18, e recebeu um depoimento especial de um colega de elenco, Cauã Reymond!

Intérpretes de Aline e Caio, os dois estão fazendo sucesso como os protagonistas da trama e recebendo elogios dos telespectadores pela química. Durante a atração, a artista foi surpreendida com um depoimento do parceiro de cena.

"Minha colega querida, minha colega favorita, você sabe disso, adoro trabalhar com você. Você é gente boa, bem humorada, talentosa, faz um trabalho lindo na novela como a Aline. Tá tendo um ano muito especial, fez muito sucesso em Todas As Flores, e tá aqui brilhando como Aline da Terra Vermelha. Beijo pra você, pro Rapha, pra sua família, pra todo mundo! Beijo pra vocês e parabéns pelo sucesso, amiga querida", declarou o galã, deixando um beijo também para a comandante da atração, Patrícia Poeta.

Eu não me aguento com esses dois! Barbara Reis ganhou uma mensagem pra lá de especial do Cauã Reymond, dupla cheia de talento que tá arrasando em #TerraEPaixão#Encontropic.twitter.com/kG8e1eQDQ0