Quem é o noivo da atriz Barbara Reis? Eles deram beijão na TV

Barbara Reis faz rara aparição com o noivo no programa 'Encontro'. Saiba com quem ela já está morando junto!

A atriz Barbara Reis, que interpreta a protagonista Aline na novela Terra e Paixão, da Globo, está noiva e muito apaixonada! Ela é noiva de Raphael Najan e os dois já estão morando juntos. Nesta sexta-feira, 18, os dois fizeram uma rara aparição juntos na TV durante uma participação no programa Encontro, da Globo.

Bárbara e Raphael apareceram juntos na TV e trocaram beijos e olhares apaixonados no palco. Inclusive, ela contou que eles estão dividindo o mesmo lar e já fazem os planos para o casamento. “A gente está morando junto há dois meses. Amigado com fé, casado é! A gente planeja sim [o casamento] para quando terminar a novela, quando acabar turbilhão profissional, a gente vai encarar só para registrar”, disse ela.

Então, os dois contaram que são ciumentos e ele não vê as cenas mais quentes dela na novela. “Eu não vejo as cenas. Eu adoro o Cauã, Johnny adoro você, mas não dá”, disse ele entre risos. E ela concordou. “Eu também não ia querer ver. Aqui rola um sentimento puro e verdadeiro. Eu sou ciumenta, ele é ciumento”, afirmou ela.

Raphael Najan é preparador físico, ator e bailarino. Ele tem 33 anos e dois filhos, Luana, de 16 anos, e Miguel, de 13 anos .

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Barbara Reis (@barbaraareis)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por RAPHAÉL NAJÀN (@raphaelnajan)

Barbara Reis fala do convite para Terra e Paixão

A atriz Barbara Reis (33) está vivendo um momento único em sua carreira. Escalada para o papel de protagonista da próxima novela das nove, Terra e Paixão, em simultâneo, ela está em evidência em Todas as Flores, trama do Globoplay.

"Pra mim, isso é um acontecimento artístico que eu jamais poderia imaginar, to muito feliz, uma novela que tem sido grande sucesso no streaming e fazendo uma como protagonista com tanta expectativa para o público", comenta sobre o momento que está vivendo.

A oportunidade de fazer duas personagens importantes com proximidade aconteceu de forma natural. Barbara Reis explica que a conquista no lugar de destaque na história de Walcyr Carrasco, na faixa nobre da emissora, não foi influenciada por estar em Todas as Flores.

"Na verdade, aconteceu junto, fui chamada pro teste, tava finalizando Todas as Flores, fiz o teste e estamos aí, não teve a ver com Todas as Flores e sim a minha trajetória e tudo mais", esclarece sobre a carreira que está construindo.