Eliane Giardini revela desafios de Terra e Paixão: 'Sofro com as falas'

Em entrevista à imprensa nos bastidores de Terra e Paixão, Eliane Giardini celebrou reencontro com Walcyr Carrasco

De volta às tramas de Walcyr Carrasco (71), a atriz Eliane Giardini (70) não esconde a empolgação em viver os desafios de Agatha, sua personagem em Terra e Paixão. Em conversa com a imprensa nos bastidores da novela, a artista contou mais detalhes de seu trabalho no folhetim das 21h.

"A personagem tem essas falas muito duras, hoje eu tenho uma cena que vai ser difícil de fazer. Dói, para mim dói", conta Eliane Giardini, que interpreta a mãe de Caio (Cauã Reymond) em Terra e Paixão . "Eu sofro com essas falas, é duro."

Na história, Agatha foi a primeira esposa de Antônio La Selva (Tony Ramos) e foi dada como morta por anos, até reaparecer após deixar a prisão. Agora, a personagem tem uma grande dívida e faz de tudo para conseguir o dinheiro rapidamente, inclusive, tenta tirar um montante de seu filho, Caio.

Apesar de sofrer pela personagem, a atriz afirma estar tentando estabelecer uma relação real de amor, e diz que acredita na redenção de Agatha. Giardini ainda afirma achar a recuperação de pessoas que passem pelo sistema prisional brasileiro bastante complicada.

"O nosso sistema prisional não é uma coisa que facilite a recuperação das pessoas, muito pelo contrário. As pessoas entram lá e saem piores. Se a pessoa tem uma vontade de fazer um trabalho interno, ela sai melhor. Acredito muito nos trabalhos coletivos, mas acredito mais no esforço individual."

Além disso, ela também diz sentir na pele a preocupação de uma mãe com os filhos. A atriz é mãe de Mariana e Juliana, frutos do relacionamento com o ator Paulo Betti. "Isso é para sempre, não vai acabar nunca. Vejo isso com a minha mãe, ela tem 92 anos e fica em cima de mim do mesmo jeito, querendo saber se eu estou bem [risos]."

Para o futuro da trama, a artista ressalta a boa parceria que tem com Walcyr Carrasco e afirma que o colega de profissão sempre deixa ótimos personagens para ela. No entanto, ela conta que há a possibilidade de sua personagem acabar sendo retirada de Terra e Paixão.

CONFIRA FOTO DE ELIANE GIARDINI, AGATHA EM TERRA E PAIXÃO: