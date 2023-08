Gil Coelho, de Terra e Paixão, reflete sobre envelhecer na TV: 'Sempre jovem'

Em entrevista à CARAS Brasil, Gil Coelho falou sobre papel em Terra e Paixão e entregou nova fase na carreira

Gil Coelho (36), que soma diversos trabalhos na televisão, está no ar como o personagem Franco na novela Terra e Paixão. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator falou sobre o papel na trama, entregou nova fase na carreira e ainda refletiu sobre envelhecer na TV: "Sempre jovem".

"Acho que estou entrando em uma [nova] fase. Como mal ou bem, cresci na televisão. Comecei fazendo Beijo Me Liga e Malhação. Tenho cara de ser mais novo, então foi uma coisa de eu fazer papéis 'sempre jovem'. Está sendo legal, como vão passando os anos, a gente vai amadurecendo e envelhecendo na televisão", compartilhou o ator de Terra e Paixão.

"Marco a minha vida de acordo com o meu trabalho, como 'deixa eu ver qual novela ou filme estava fazendo na época' ou 'Paraisópolis foi em 2015, então eu estava com tantos anos'. Isso é muito gostoso", acrescentou Gil Coelho . O ator de Terra e Paixão ainda completou que não é o único que percebeu seu crescimento pelos trabalhos na televisão: "O mais legal é quando uma pessoa me vê na rua e fala alguma coisa, sempre costumam falar que eu mudo bastante, e isso é muito gratificante para o ator".

Leia também: Gil Coelho, de Terra e Paixão, revela que novela ajudou a superar perda do pai

VAIDADE