Franco de Terra e Paixão, Gil Coelho relembra previsão da mãe: 'Abriu os caminhos'

Em entrevista à CARAS Brasil, Gil Coelho, de Terra e Paixão, revelou que se lançou na carreira artística depois de previsão astrológica da mãe

Gil Coelho (36) estrela Terra e Paixão como o personagem Franco. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator relembrou bastidores da novela e ainda revelou que se lançou na carreira artística depois de previsão astrológica da mãe: "Abriu os caminhos".

"É muito louco, porque meus pais eram advogados. E era aquela coisa meio hereditária, eu queria ser advogado e já estava fazendo faculdade de direito. Ao mesmo tempo, eu fazia curso de teatro livre, porque a minha irmã gostava de cantar. Minha mãe tinha visto no mapa astral que tinha muito caminho da arte para mim. Então, quando minha irmã foi fazer essa aula de teatro, eu fui junto. Aí eu me apaixonei", declarou o ator de Terra e Paixão.

"Meu pai deixava eu fazer curso de teatro com a observação de que teria que estar fazendo a faculdade de direito. Então eu fazia a faculdade de manhã, trabalhava em uma imobiliária de tarde e, de noite, fazia o curso de teatro, minha formação cênica. Aí fiz um teste da Globo e passei, foi onde as coisas começaram a se desenhar, abriu os caminhos para estudar e realmente focar. Meu pai viu que era isso que eu queria", acrescentou Gil Coelho .

Com o melhor amigo de vida no elenco de Terra e Paixão, Gil Coelho revelou momentos que troca com Rainer Cadete (35) nos bastidores da novela: "O Rainer é tipo o meu melhor amigo na vida real. Já é o segundo trabalho que a gente faz juntos. Fizemos um casal em uma série chamada Desencontros, do canal Sony, fazíamos namorados. Agora, a gente ainda não teve nenhuma cena juntos, só nos encontramos pelo set, pela cidade cenográfica da vida. Uma pena, estou torcendo para ter coisa".