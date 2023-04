Débora Ozório realiza sonho com nova personagem em Terra e Paixão; entenda

Em entrevista à CARAS Brasil, Débora Ozório revelou que está realizando sonho ao contracenar com o elenco de Terra e Paixão

Débora Ozório (26) estreia em sua primeira novela das nove como Petra em Terra e Paixão. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz revelou que está realizando um sonho ao contracenar com o elenco da novela e ainda soltou pistas sobre relacionamento da personagem de Terra e Paixão.

"É um luxo, uma aula todo dia, dentro e fora de cena. É, de fato, a realização de um sonho estar com eles, junto deles. Eles são pessoas incríveis além de profissionais, que é o que todo mundo vê", declarou a atriz sobre interpretar a filha de Tony Ramos (74) e Glória Pires (59) em Terra e Paixão.

Débora Ozório ainda revelou algumas pistas do relacionamento que sua personagem em Terra e Paixão irá viver com Luigi, interpretado por Rainer Cadete (35). "É um relacionamento que começou virtualmente, então a gente fala sobre aplicativos, sobre comunicação através da internet, sobre essa tecnologia, essa atualidade. No momento, a Petra acha que o Luigi é uma pessoa muito especial e incrível para ela, ele só faz bem a ela, até então. Depois, não sabemos", compartilhou.

Viajando até o Mato Grosso do Sul para as gravações de Terra e Paixão, Débora Ozório garantiu: "A viagem ajuda em tudo, tanto na escuta sobre o sotaque, entender o dia a dia daquelas pessoas que vivem naquele lugar. É outro tempo, outra cultura, outro jeito de falar, então a viagem ajuda muito a ambientar e acrescenta muito na construção e na criação. Viagem já é bom, a trabalho então, que é uma coisa que eu amo, é maravilhoso. E une. A gente fica junto, só nós ali, é uma delícia e com certeza ajuda".

"Sou muito feliz com a minha trajetória, sou bastante realizada. Acho que as coisas vêm no momento certo. Vejo minha trajetória bem gradativa. Vou contando com a minha dedicação e a minha disponibilidade. É a minha primeira novela das nove, primeira do Walcyr, que é um autor de muitos sucessos. Já era uma parceria de confiança com o Luiz Henrique, então estou unindo tudo isso para poder entregar o melhor trabalho possível. Estou bem feliz", completou a atriz de Terra e Paixão.