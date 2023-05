Engenheiro de formação, ator de Terra e Paixão já trabalhou como motorista; conheça

Rafael Gualandi ainda conta os desafios de interpretar Enzo em Terra e Paixão em conversa com a CARAS Brasil

No ar como Enzo, de Terra e Paixão, o ator Rafael Gualandi celebra a oportunidade de atuar em uma novela no horário nobre da Globo repleta de veteranos da teledramaturgia no elenco. Em seu segundo trabalho na emissora, o artista conta, em entrevista à CARAS Brasil que, apesar de saber da vocação para a atuação, precisou ter outros trabalhos ao longo do caminho.

Antes de Terra e Paixão, Gualandi interpretou o rebelde Tavito de Além da Ilusão, e foi com a trama das 18h que ele decidiu deixar pausada a carreira de engenheiro. Apesar de estar envolvido com a atuação desde os 14 anos, o artista explica que se formou em engenharia para ter uma renda e, antes de trabalhar na área e abrir sua própria empresa, chegou a trabalhar como motorista de aplicativo.

"Quando acabei o colégio, eu já era ator e não tinha estabilidade nenhuma, resolvi fazer a faculdade como uma segunda via", explicou Gualandi, que decidiu deixar a engenharia como um segundo plano para se dedicar totalmente à atuação. "Eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar, quero ganhar dinheiro. Mas o que eu amo é atuar."

Ele conta que seu primeiro trabalho na televisão foi em 2017, quando fez uma participação no elenco de uma produção da Record, mas já se dedicava ao teatro desde 2009, aos 14 anos. Sua paixão pela atuação começou após uma peça da escola, quando superou a timidez e fez um personagem que se vestia como uma mulher para fingir que era outra pessoa.

Após receber elogios da professora e dos colegas de classe, ele decidiu seguir na carreira e fez cursos livres, até que começou a trabalhar também em uma companhia de teatro. Hoje, o artista está focado no trabalho de Terra ePaixão, mas revela que pretende voltar aos palcos com o fim da novela e também quer se aventurar nas telonas do cinema. "Estou pensando no hoje, mas planejando o futuro."

RAFAEL GUALANDI, ENZO DE TERRA E PAIXÃO, FALA SOBRE REDES SOCIAIS

O ator ainda comenta que é adepto do uso das redes sociais, porém, não costuma montar um esquema de publicações elaborados ou até mesmo tem o plano de trabalhar para virar um influenciador digital. "Eu gosto de postar o meu dia a dia, meu life style e o que eu faço", explica ele, que vive um personagem nerd em Terra e Paixão.

Foto: Márcio Farias

Gualandi afirma que costuma compartilhar muitas fotos praticando exercícios físicos, um hábito que o acompanha desde os 6 anos. Apesar de ser natural, ele conta que precisou arquivar algumas fotos sem camisa para que não o relacionassem apenas ao físico e ao corpo, tentando levar também uma reflexão sobre a saúde corporal. Hoje, o esporte que mais gosta de praticar é o Crossfit.

"Desde os 6 anos eu pratico esportes, então meu corpo não é uma questão estética, é uma questão de vida. Muita gente me manda mensagem por causa do corpo", completa ele, que afirma sempre conversar com os seguidores sobre a importância dos exercícios físicos para a saúde, e não apenas por um ideal estético. Além disso, ele reforça a importância de estabelecer limites saudáveis para a prática.