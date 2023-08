Gil Coelho, de Terra e Paixão, revela que novela ajudou a superar perda do pai

Em entrevista à CARAS Brasil, Gil Coelho, de Terra e Paixão, refletiu sobre morte do pai durante gravações de novela com Claudia Raia

Gil Coelho (36), que vive Franco em Terra e Paixão, construiu uma longa trajetória em novelas da Globo desde sua estreia em Malhação, em 2011. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator refletiu sobre a morte do pai durante as gravações de A Lei do Amor, em 2016, e revelou que trabalhar na novela, ao lado de Claudia Raia (56), ajudou a superar a perda.

"Foi bem puxado. Quando meu pai faleceu, eu estava fazendo a Lei do Amor, uma novela das nove também", compartilhou o ator de Terra e Paixão. Gil Coelho contou que o apoio do trabalho e de colegas de elenco o ajudaram a atravessar o período: "O trabalho nesse momento foi muito bom. Inclusive, fazia com a Claudia Raia, e ela sempre era uma querida e conversava bastante comigo".

"Quando a gente está trabalhando e fazendo algo que ama muito - amo muito minha profissão - isso ajuda muito a te fazer esquecer um pouco o lado externo e os problemas. Sou aquele cara que não leva problemas ou coisas negativas que estão acontecendo fora para o trabalho. O trabalho é, realmente, o meu amorzão. Amo muito fazer o que faço, é a minha alegria", acrescentou o intérprete de Franco em Terra e Paixão.

Leia também: Mecânico de Terra e Paixão, ator ficou longe da TV e trabalhou como pedreiro: 'Esperei'