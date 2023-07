Mecânico de Terra e Paixão, ator ficou longe da TV e trabalhou como pedreiro: 'Esperei'

Em entrevista à CARAS Brasil, ator de Terra e Paixão relembrou trajetória fora da TV e entregou motivo de ter ficado dez anos longe da atuação

Preto Viana estreia em Terra e Paixão nesta segunda-feira, 31, como o mecânico que irá interferir no rumo do personagem de Cauã Reymond. Formado em balé clássico, o ator nasceu no Morro da Formiga, comunidade do Rio de Janeiro, e passou por uma longa jornada até chegar ao papel. Em entrevista à CARAS Brasil, ele relembrou trajetória fora da TV, revelou que trabalhou como pedreiro e ainda entregou motivo de ter ficado dez anos longe da atuação.

"Comecei a achar que era um artista sem potência. Trabalhava com pessoas que a mãe era cantora de ópera, o pai era filho de um artista da Globo. Era uma realidade muito diferente da minha, e eu não entendia. Aí larguei a carreira e fui estudar arquitetura. Trabalhei dez anos com isso. Vivia muito infeliz, porque não entendia o quanto esse artista meu estava apagado e o quanto isso me fazia falta", compartilhou o ator de Terra e Paixão, que começou carreira em musicais.

Antes de estrear no audiovisual com a série Os Outros, Preto Viana passou por uma experiência internacional que influenciou sua decisão de retornar para a atuação, como explicou: "Vi todos os meus amigos fazendo intercâmbio e quis fazer também. Peguei todo o meu dinheiro de arquitetura e fui morar na Austrália. Chegando lá, vi que não ia me tornar uma princesa [risos]. Era muito pior, porque me tornei um homem preto, latino e imigrante na Austrália. Foi muito difícil. Com quatro meses quis voltar. Não tinha dinheiro, trabalhava como pedreiro lá. Como tinha que estudar cinco horas e trabalhar mais dez para conseguir me sustentar, não dei conta. Aí vim para casa decidido de que ia voltar para minha carreira artística".

"Esperei 20 anos por esse começo, para entender a minha potência, para conseguir acessar e estudar o que eu desejo. Estou em um momento de viver o meu presente e entender o meu futuro. Só preciso de tempo para as coisas caminharem", acrescentou o ator de Terra e Paixão.