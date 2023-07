Enzo de Terra e Paixão, ator revela inspiração para viver hacker: 'Tentador'

Rafael Gualandi, o Enzo de Terra e Paixão, entregou reação ao saber do papel na novela pela primeira vez

Rafael Gualandi (28) estreia seu primeiro personagem fixo em uma novela como o hacker Enzo em Terra e Paixão, trama das nove da Globo. Em entrevista à Contigo!, o ator falou sobre a experiência na produção, entregou sua reação ao saber do seu papel pela primeira vez e ainda revelou inspiração familiar para viver o hacker na novela: "Tentador".

"Me inspirei no marido da minha prima de São Paulo, ele é engenheiro de software de uma grande empresa. Me inspirei nele porque ele não é um cara nerd como a gente via, muito caricato, bobão e antissocial. Fugi dessa linha e fui para outra, que também é cômica. [...] Foi tentador, bom, desafiador e está sendo incrível também", declarou o ator de Terra e Paixão.

Rafael Gualandi também entregou como reagiu ao receber o papel de Enzo em Terra e Paixão e ler sobre seu personagem pela primeira vez: "Primeiramente, pensei que queria muito fazer, independente do que fosse. Podia ser para fazer uma cadeira em uma novela das nove, do Walcyr Carrasco, da TV Globo, que eu ia fazer. Não tem nem como pensar. Quando recebi [o papel], fiquei feliz por verem potencial para eu fazer um personagem totalmente diferente de mim".

"Fiquei muito feliz, mas, ao mesmo tempo, sabia que ia ter muito trabalho ao longo [das gravações], porque tinha que entender um pouco de computadores, o timing dessa galera que trabalha com software e que vai resolver problemas. Acaba que o personagem é um hacker, um cara que fica desvendando atrás das coisas. Tive que pegar essa energia de mais sagacidade e velocidade - eles são muito inteligentes e rápidos - então sabia que ia ser diferente", completou o ator de Terra e Paixão.