Terra e Paixão: Saiba como será o reencontro de Agatha com Antônio

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, Agatha (Eliane Giardini) vai reencontrar o seu ex-marido, Antônio (Tony Ramos), após fingir a própria morte. Na história, ele sofreu durante anos ao pensar que a esposa, que ele tanto amava, morreu no parto do filho, Caio (Cauã Reymond), e nunca perdoou o filho por isso. Agora, ele vai reencontrá-la.

Nas cenas, Agatha revelou que não morreu e mentiu a própria morte para salvar a sua vida. Ela forjou uma falsa morte e fugiu da cidade. Porém, ela ficou presa por 20 anos e acaba de ser solta. Ao voltar para a cidade, ela reencontra Caio e ele decide armar um encontro dela com o pai.

Caio marca um encontro com a família para fazer um comunicado. Então, ele leva Agatha até a fazenda e deixa ela frente a frente com Antônio, que fica em choque com a aparição da ex-mulher.

Terra e Paixão: Agatha revela motivo para forjar a própria morte

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, a verdade sobre a decisão de Agatha em fingir a própria morte será revelada! Caio (Cauã Reymond) será o responsável por arrancar uma confissão de sua mãe, que detona o ex-marido, Antônio (Tony Ramos). Saiba o que vai acontecer:

Nas cenas, de acordo com a coluna Play, do Jornal O Globo, Caio decide ter uma conversa decisiva com a mãe, Agatha, após ela reaparecer na cidade. Ele pergunta o motivo para ela ter fingido que morreu no parto e ela diz que seu objetivo era fugir de Antônio.

Agatha diz que Antônio é violento e mandava matar todo mundo que ia contra ele. Então, ele tinha dito que iria matar a mulher após o nascimento do filho deles. Então, Caio pergunta o motivo para ele querer se livrar da mulher e ela diz que o fazendeiro tinha ciúmes.

“Os ciúmes dele eram tão grandes que começou até a dizer que ia me matar. Por isso, eu forjei minha própria morte! E fugi para não morrer! Você compreende, Caio? Era um caso de vida ou morte! Mas eu não queria! Eu não queria deixar o meu filho, o meu filhinho. Acredita em mim”, diz ela.