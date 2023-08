Terra e Paixão: resumo da novela de 14 a 19 de agosto

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Anely e Luigi encontram as barras de ouro de Cândida

Capítulo 85 - Segunda-feira, 14 de agosto

Jonatas não aceita a proposta de Graça. Caio diz a Aline que precisam estar unidos para lutar por eles. Luigi seduz Nice para encontrar a chave do cofre do banco. Gladys aconselha Graça a se aproximar de Irene. Lucinda vai ao encontro de Marino. Irene não acredita na desculpa que Angelina dá a Antônio para viajar até Campo Grande. Aline aparta a briga entre Caio e Jonatas. Jurecê alerta Caio para se cuidar de um mal que virá disfarçado. Irene e Antônio ficam felizes quando Graça lhes avisa que seu filho se chamará Daniel. Luigi conta a Anely que achou a chave do cofre do banco no quarto de Nice. Angelina se encontra com Agatha na porta de um presídio.

Capítulo 86 - Terça-feira, 15 de agosto

Agatha pede a Angelina para ver o mar. Irene convida Graça para morar em sua casa. Luigi e Anely alugam um cofre no banco. Ramiro resolve consultar uma cartomante para se livrar dos sonhos com Kelvin. Agatha comunica a Angelina que voltará para Nova Primavera. Hélio faz uma apresentação para os cooperados na presença de Petra. Andrade dorme na cama de Nice. Anely e Luigi encontram as barras de ouro de Cândida em um cofre do banco. Agatha chega a Nova Primavera.

Capítulo 87 - Quarta-feira, 16 de agosto

Agatha se hospeda na pousada de Lucinda. Cristian fica triste ao notar que Andrade esqueceu de buscá-lo na escola. Agatha se emociona ao ver Caio. Hélio diz a Petra que gostou de conhecê-la. Agatha observa Jonatas. Anely e Luigi são presos por venderem barra de ouro falsa. Lucinda decide expulsar Andrade de casa. Antônio repreende Irene quando a mulher conta a Aline que está procurando diamantes nas terras da professora. Caio reage surpreso quando Agatha diz para o filho que voltou por sua causa.

Capítulo 88 - Quinta-feira, 17 de agosto

Caio se nega a abraçar Agatha e a expulsa de sua casa. Aline deixa claro para Antônio que não permite que o geólogo analise sua propriedade. Marino prende Andrade. A cartomante Cordélia orienta Ramiro a tomar um banho de ervas no rio para se livrar dos sonhos com Kelvin. Luigi pede ajuda a Silvério após ser preso. Caio fica comovido quando Agatha lhe conta que ficou presa injustamente, acusada de matar um homem. Silvério avisa a Antônio que Luigi está preso. Nice teme a reação dos mafiosos ao saber que as barras de ouro de Cândida eram falsas. Petra conversa sobre o passado com Hélio. Irene pede a Tadeu que indique um geólogo falso para Aline. Caio abraça Agatha.

Capítulo 89 - Sexta-feira, 18 de agosto

Antônio consegue tirar Luigi e Anely da cadeia. Caio convida Agatha para morar com ele. Antônio avisa a Luigi que quer um herdeiro dele e de Petra. Antônio manda Luigi demitir Anely. Silvério comunica a Anely que Antônio mandou ela se afastar de Luigi. Irene pede a Luigi que não veja mais Anely e promete ficar ao lado do italiano para que ele seja o sucessor de Antônio. Petra conta a Irene que viu Caio abraçando uma mulher. Irene briga com Angelina, que se nega a revelar quem é sua amiga. Irene observa Agatha conversando com Gentil, sem saber que é a mãe de Caio.

Capítulo 90 - Sábado, 19 de agosto

Gentil pergunta a Agatha se ela irá morar de vez em Nova Primavera. Tadeu pede ao geólogo Miguel que faça um laudo falso. Nice avisa a Gregório que as barras de ouro eram falsas. Tadeu pede a Sílvia para colocar Miguel no topo da lista da cooperativa. Lucinda comunica a Andrade que contratou um advogado para tratar do divórcio e da guarda de Cristian. Anely e Luigi entendem que não podem mais se ver e se afastam. Irene oferece dinheiro para Nice acabar com Agatha. Lucinda indica o geólogo Miguel para Aline. Agatha diz a Caio que deseja ver Antônio. Tadeu oferece dinheiro para o CEO do site hot ativar o perfil de Anely. Caio pede que Antônio reúna a família para fazer um comunicado. Caio flagra um homem forçando Agatha a entrar em um carro.