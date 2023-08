Terra e Paixão: Mãe de Caio revela motivo para ter fingido a própria morte. Saiba o que é!

Segredo revelado! Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, mãe de Caio, Agatha, revela a verdade sobre a decisão de fingir que estava morta

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, a verdade sobre a decisão de Agatha em fingir a própria morte será revelada! Caio (Cauã Reymond) será o responsável por arrancar uma confissão de sua mãe, que detona o ex-marido, Antônio (Tony Ramos). Saiba o que vai acontecer:

Nas cenas, de acordo com a coluna Play, do Jornal O Globo, Caio decide ter uma conversa decisiva com a mãe, Agatha, após ela reaparecer na cidade. Ele pergunta o motivo para ela ter fingido que morreu no parto e ela diz que seu objetivo era fugir de Antônio.

Agatha diz que Antônio é violento e mandava matar todo mundo que ia contra ele . Então, ele tinha dito que iria matar a mulher após o nascimento do filho deles. Então, Caio pergunta o motivo para ele querer se livrar da mulher e ela diz que o fazendeiro tinha ciúmes.

“Os ciúmes dele eram tão grandes que começou até a dizer que ia me matar. Por isso, eu forjei minha própria morte! E fugi para não morrer! Você compreende, Caio? Era um caso de vida ou morte! Mas eu não queria! Eu não queria deixar o meu filho, o meu filhinho. Acredita em mim”, diz ela.

Terra e Paixão: Petra revela motivo para tomar remédios

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, Petra (Debora Ozório) vai falar a verdade sobre os bastidores do seu vício em medicamentos e o motivo para não gostar de ser tocada. Ela vai abrir o coração em uma conversa com Hélio (Rafael Vitti).

Nas cenas, de acordo com o site Notícias da TV, Petra vai ter uma conversa com Hélio e se sente confiante para falar com ele sobre um trauma. A jovem diz que sofreu um abuso sexual quando era criança e isso nunca saiu de sua cabeça. Por isso, ela prefere tomar remédios fortes para se manter longe das memórias ruins.

Além disso, o trauma da infância faz com que ela não consiga ter momentos íntimos e sente agonia de ser beijada e tocada. Hélio ouve tudo o que Petra tem para falar e a acolhe neste momento de confissão.