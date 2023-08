Terra e Paixão: Petra revela o motivo para tomar remédios fortes

Nos próximos capítulos de Terra e Paixão, Petra abre o coração para falar sobre o motivo para tomar remédios fortes e não gostar de ser tocada

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, Petra (Debora Ozório) vai falar a verdade sobre os bastidores do seu vício em medicamentos e o motivo para não gostar de ser tocada. Ela vai abrir o coração em uma conversa com Hélio (Rafael Vitti).

Nas cenas, de acordo com o site Notícias da TV, Petra vai ter uma conversa com Hélio e se sente confiante para falar com ele sobre um trauma. A jovem diz que sofreu um abuso sexual quando era criança e isso nunca saiu de sua cabeça. Por isso, ela prefere tomar remédios fortes para se manter longe das memórias ruins.

Além disso, o trauma da infância faz com que ela não consiga ter momentos íntimos e sente agonia de ser beijada e tocada. Hélio ouve tudo o que Petra tem para falar e a acolhe neste momento de confissão.

Terra e Paixão: Agatha revela segredo

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, Agatha (Eliane Giardini) vai reaparecer depois de ter sido dada como morta para fugir. Quando todos descobrirem que ela ficou presa por 20 anos, ela decide reaparecer e traz à tona um segredo do passado.

Nas cenas, de acordo com a coluna Play, do Jornal O Globo, Agatha vai atrás de Gentil (Flávio Bauraqui) e encontra Jonatas (Paulo Lessa). O rapaz pergunta quem é aquela mulher e fica abalado ao descobrir que ela é sua mãe. Ele diz que não quer conhecer a mãe diz que ela pode ir embora.

Porém, Gentil convence o filho a escutar a história de Agatha. Nesse momento, ela revela um segredo. Agatha diz para Jonatas que ele é irmão de Caio (Cauã Reymond), o que deixa o rapaz transtornado e confuso.