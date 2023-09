Quem é a esposa de Paulo Lessa? Ator de ‘Terra e Paixão’ é casado há 15 anos

Intérprete do Jonatas na novela Terra e Paixão, Paulo Lessa é casado com cirurgiã-dentista e tem uma filha

O ator Paulo Lessa está fazendo sucesso como o Jonatas na novela Terra e Paixão, da Globo, e é muito feliz em sua vida pessoal! O artista é casadíssimo e tem uma família linda. Conheça mais sobre a esposa do ator!

Paulo Lessa é casado com a cirurgiã-dentista Cindy Cruz há 15 anos. Ela é natural de Cabo Verde e os dois se conheceram na época da faculdade, quando ela cursava odontologia e ele fazia fisioterapia. Eles foram apresentados por uma amiga em comum e o romance segue firme e forte.

Cindy decidiu ficar no Brasil para se especializar na profissão e também viver o seu amor com Paulo Lessa. Hoje em dia, os dois são pais de Jade, de 2 anos.

Em entrevista ao Jornal Extra, ele contou sobre a relação do casal. "Já vivemos fases difíceis, mas a gente conseguiu contornar rápido. Temos personalidades que se encaixam muito bem, então a gente não tem um histórico de muitos conflitos. Mas casamento não é fácil... A gente tem uma filha pequena agora, lidamos com essa distância da família, o trabalho de ambos é exaustivo... Eu odeio dormir brigado. Quando acontece qualquer coisa, a gente para, conversa e tenta se entender antes de dormir", declarou.

Recentemente, Paulo Lessa e Cindy conversaram com a revista CARAS e falaram sobre a parceria deles.“A Cindy tem sido fundamental nesse processo, é um suporte que eu tenho, porque sei que volto para casa e está tudo em paz. Eu sei que tem uma pessoa ali que me joga para cima. Às vezes, chego meio cansado, desanimado. Eu sou muito exigente, às vezes não gosto da sequência que gravei, chego chateado e a Cindy é a primeira pessoa a me jogar pra cima”, contou ele.

Por sua vez, ela contou que ser mulher de galã não é tarefa fácil. “Lembro que um dia vi uma cena e falei: ‘não vou ver mais essa novela’ (risos)”, recordou Cindy, que procura levar o ciúme de forma saudável. “Tem que entender que é a profissão dele. Ele lutou tanto para estar nesse papel, eu tenho que ver, apoiar. Então, se está passando uma cena que me faz sentir incomodada, eu disfarço, brinco com a Jade, não olho para a televisão (risos), mas tenho que apoiar”, afirmou.

Relembre o ensaio fotográfico de Paulo Lessa com a esposa e a filha na revista CARAS:

Fotos: Cadu Pilotto; Make: Brenno Melo; Agradecimento: Hotel Vila Galé